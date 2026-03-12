聽新聞
彰化社頭杜鵑花季本周登場 藝人阿布＆米雪搶先來賞花

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
藝人阿布＆米雪一家人也提前來賞花，和鄉長蕭浚二（中)合照，後續還要製作影片分享賞花心得。圖／社頭公所提供
彰化縣社頭鄉忠義路的杜鵑花盛開了。社頭鄉公所與交通部觀光署參山國家風景區管理處、農會合辦的杜鵑花季活動將於3月14、15日登場，藝人阿布＆米雪一家人也提前來賞花，還要製作影片分享賞花季心得。

社頭鄉長蕭浚二表示，杜鵑花季活動邁入第4年，打造專屬社頭的春日品牌盛事，讓遊客可欣賞延綿2公里盛開的杜鵑花，今年活動還安排音樂饗宴有戴梅君、林育澤及人氣樂團麋先生接力演出，民眾來賞花拍美照，還能在樂聲中放鬆度假。

藝人阿布＆米雪一家人近日也提前到社頭賞花，蕭浚二說，阿布後續還會分享他們的賞花之旅影音，目前杜鵑花花道的花已開五成，本周六日會配合花季安排精彩活動，包括南非雜耍特技及孫悟空72變魔術秀震撼登場，結合高難度特技與奇幻魔術，為花季增添國際級表演亮點。

為便利全國遊客前來賞花，活動2日上午9時至下午5時提供免費接駁車服務，自活動會場往返社頭火車站、清水岩寺及里樂公園，民眾除了可漫步杜鵑花大道，還可順遊有近300年歷史的縣定古蹟清水岩寺，以及社頭鄉第一座大型共融式親子公園里樂公園；園區內更設置超人氣IP「懶散兔與啾先生」大型氣偶，成為親子拍照打卡的熱點。

活動還有地方農特產品展售芭樂、織襪及特色美食、杜鵑花大道導覽解說、DIY手作體驗、發票換樹苗、兒童繪畫寫生比賽、社區學校團體才藝表演、地方風味餐品嚐，及社頭鄉農會食農教育體驗等。

社頭鄉忠義路的杜鵑花盛開了，花季2日活動將在本周六日登場。圖／社頭農會提供
社頭鄉忠義路的杜鵑花盛開了，花季2日活動將在本周六日登場。圖／社頭公所提供
社頭鄉忠義路的杜鵑花盛開了，花季2日活動將在本周六日登場。圖／社頭農會提供
