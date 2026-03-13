聽新聞
無出國史 彰縣一家8人染「食人菌」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

俗稱「食人菌」的A族鏈球菌感染近期在日本引發關注，但彰化縣一戶八口未曾出國，仍出現家庭群聚感染，相繼出現劇烈喉嚨痛等症狀，其中六人一度住院治療，服用抗生素後逐漸改善。

卅九歲吳姓婦人表示，八歲次子日前突然昏睡一整天，醒來後哭著說喉嚨像「被刀割到」般疼痛。就醫檢查發現扁桃腺明顯腫大，嘴巴幾乎無法張開。隨後家中其他成員也陸續出現類似症狀，包括她本人、四名子女、大嫂及其兩名女兒，共八人出現喉嚨撕裂般疼痛，其中六人因症狀嚴重住院治療六天。由於家族近期無人前往日本，家屬研判可能是家族聚餐時感染。

一家人後續轉至衛福部彰化醫院就醫，確診為A族鏈球菌感染。彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，A族鏈球菌主要透過飛沫與接觸傳播，常侵犯人體黏膜與皮膚軟組織。若病情惡化，細菌可能侵入肌肉或筋膜，造成蜂窩性組織炎，甚至引發壞死性筋膜炎，因此被俗稱為「食人菌」。

馬瑞杉指出，農曆年後相關病例有增加趨勢，常見症狀包括急性咽喉炎、扁桃腺紅腫、劇烈喉嚨痛及高燒不退。部分患者可能併發猩紅熱、急性腎絲球腎炎、急性風濕熱、蜂窩性組織炎、化膿性肌肉炎或壞死性筋膜炎；若進一步引發鏈球菌毒性休克症候群，可能在短時間內出現多重器官衰竭，迅速惡化甚至導致休克死亡，死亡率可達三至五成。

醫師提醒，若出現異常劇烈的喉嚨痛或高燒不退，應盡快就醫檢查。確診患者需完整接受十天抗生素療程，以降低嚴重併發症風險。平時出入公共場所應配戴口罩、勤洗手；若家庭中有人感染，患者應立即配戴口罩並加強個人衛生，以避免在家中造成群聚傳播。

