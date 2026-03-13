聽新聞
推植樹政策 適地適種才是關鍵

聯合報／ 記者簡慧珍游振昇／連線報導

植樹月各地公部門發送大量樹苗，多位園藝與環境教育人士建議，政府在推動植樹政策時，應更重視「適地適種」與栽培管理，才能真正提升苗木存活率與綠化成效。

林業及自然保育署台中分署昨和台中市政府等單位，合辦「原地扎根，韌性森活」植樹活動，教民眾如何種樹。彰化縣田尾休閒農業協會榮譽理事長巫澤鴻表示，公部門發送樹苗的方式可與時俱進，例如結合對植物栽培有興趣的網路社群協助申請與發放。申請者可簡要說明栽植地點與用途，優先提供給真正有需求、也願意研究栽培的人。

林業及自然保育署南投分署表示，官網已建置苗木介紹資料，包含適合的栽植環境、植物特色與用途等資訊，並標示適合全日照、半日照或喜陰喜濕等條件，提供民眾作為選擇與栽種參考。在發放苗木時，也提醒民眾適度澆水、施肥並留意病蟲害，並建議依據栽植地點條件選擇合適樹種，以提高存活率。

教師黃羽茹則建議，政府可建立簡易的App追蹤系統，讓領取苗木的民眾回報栽植地點與生長狀況。不僅能掌握樹木存活率，也能鼓勵民眾持續關心與照顧樹木。

田尾鄉資深園藝師李清守強調，「適地適種」是園藝最基本的原則，公部門常贈送的杜鵑、茶花等，多適合溫差較大、露水較多的山區環境，在平地栽種往往難以生長良好。他指出，各類植物對環境條件的需求差異極大，其中，又以水分管理最為關鍵，「要種，也要懂得養」。

