聽新聞
0:00 / 0:00

綠樹何在 植樹月年年送苗 成效不彰

聯合報／ 記者簡慧珍游振昇／台中報導
林業及自然保育署台中分署與中市府合辦植樹活動，現場大排長龍索取樹苗。記者游振昇／攝影
林業及自然保育署台中分署與中市府合辦植樹活動，現場大排長龍索取樹苗。記者游振昇／攝影

三月植樹月，林保署等單位發送樹苗，響應的地方民代愈來愈多，樹苗發放數量逐年增加，城市中卻未見明顯「綠樹成蔭」的成果，讓外界質疑植樹政策是否淪為「只送不養」或未「因地制宜」，導致樹苗多夭折。

彰化縣政府統計，植樹月發送樹苗數量近年持續攀升。二○二四年約發放四萬八千一百株，二○二五年約四萬八千三百株，今年預計增加至五萬一千株，配合縣內二十六個鄉鎮市公所活動發送。

樹種多以開花苗木或外型討喜的植株為主，包括杜鵑、茶花、仙丹、金露花、茉莉花、月橘、梔子花、樹蘭、竹柏及福祿桐等十餘種。

林業及自然保育署台中分署表示，該分署二○二五年發放約八千株苗木，今年增加至逾一萬株；南投分署連續兩年發放量都超過九千株，今年仍規畫提供九千株原生種苗木，包括桃金孃、烏來杜鵑、台灣天仙果、山黃梔、厚葉石斑木及田代氏石斑木。民眾只要憑今年一月至三月的發票兩張即可兌換一株，每人最多可領取五株。

不過，多起綠化案例也顯示，若缺乏適地適種與後續管理，樹苗存活率往往不理想。彰化縣東螺溪近年推動水綠環境改善與原生種復育，前年曾獲贈一百棵價值數十萬元的台灣羅漢松，栽種於溪湖流域溪畔，希望打造原生植物景觀。然而當地社區居民指出，台灣羅漢松並非東螺溪原生植物，加上栽植後缺乏管理，不到三個月便全部枯死，最後由公部門緊急移除。

東螺溪的綠化工程中，也曾出現樹苗栽植過密或種在大樹下。環保團體認為，植距過近與環境遮蔭都不利植物生長，建議調整配置，但承包廠商回應工程「依約按圖施工，無法任意變更」，導致部分苗木因環境條件不佳而死亡。

台中市也曾出現類似情形，位於市府與市議會之間的市政公園，約十年前曾栽植數十棵櫻花，希望打造「櫻花大道」，但櫻花在該地長達十年始終無法開花。市府後來依專家建議，將五十八棵櫻花移植至嶺東公園。由於該地地勢較高、水氣較充足，氣候與土壤條件更適合櫻花生長，移植後逐漸綻放，也成為新的賞櫻景點。

市府建設局指出，原栽植地點長期受強烈日照與土壤條件限制，即使進行多年土壤改良，櫻花生長仍不理想，因此決定移植。

林業署 園藝

延伸閱讀

南投林保分署送苗木 為弱勢募1萬8000張發票

新北市府攜手企業共同植樹 信義房屋響應綠化行動

追趕海草消失速度　澎湖、台灣西南部建種原庫

榮成紙業捐樹苗給8校 國立二林工商肯定「育樹．育人」

相關新聞

影／台中垃圾車「百輛長龍」塞爆后里 駕駛崩潰：排2小時進不去

台中市烏日焚化廠正值歲修，大批垃圾及廚餘從昨天起改送后里焚化廠，造成后里焚化廠兩天來出現垃圾車大排長龍的景象，不只垃圾車駕駛怨聲載道，更痛批車陣排隊塞得比去年底處理非洲豬瘟的廚餘亂象還嚴重，地方人士透露，這兩天現場數百輛的垃圾車，至少要排隊2小時才能入廠完焚化作業。

無出國史 彰縣一家8人染「食人菌」

俗稱「食人菌」的A族鏈球菌感染近期在日本引發關注，但彰化縣一戶八口未曾出國，仍出現家庭群聚感染，相繼出現劇烈喉嚨痛等症狀，其中六人一度住院治療，服用抗生素後逐漸改善。

推植樹政策 適地適種才是關鍵

植樹月各地公部門發送大量樹苗，多位園藝與環境教育人士建議，政府在推動植樹政策時，應更重視「適地適種」與栽培管理，才能真正提升苗木存活率與綠化成效。

綠樹何在 植樹月年年送苗 成效不彰

三月植樹月，林保署等單位發送樹苗，響應的地方民代愈來愈多，樹苗發放數量逐年增加，城市中卻未見明顯「綠樹成蔭」的成果，讓外界質疑植樹政策是否淪為「只送不養」或未「因地制宜」，導致樹苗多夭折。

彰化社頭杜鵑花季本周登場 藝人阿布＆米雪搶先來賞花

彰化縣社頭鄉忠義路的杜鵑花盛開了。社頭鄉公所與交通部觀光署參山國家風景區管理處、農會合辦的杜鵑花季活動將於3月14、15日登場，藝人阿布＆米雪一家人也提前來賞花，還要製作影片分享賞花季心得。

交通部公布交通事故數據 中市議員：挑數據放大修理盧秀燕

交通部今公布最新交通事故統計，引起民眾黨籍台中市議員江和樹批評，直指交通部司長吳東凌刻意挑行人議題放大攻擊盧秀燕，卻不提整體交通死亡人數高雄307人最高、台南同期增加人數最多，「民進黨為了政治點，忽略全國數據問題，這樣公平嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。