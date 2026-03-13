綠樹何在 植樹月年年送苗 成效不彰

三月植樹月，林保署等單位發送樹苗，響應的地方民代愈來愈多，樹苗發放數量逐年增加，城市中卻未見明顯「綠樹成蔭」的成果，讓外界質疑植樹政策是否淪為「只送不養」或未「因地制宜」，導致樹苗多夭折。

彰化縣政府統計，植樹月發送樹苗數量近年持續攀升。二○二四年約發放四萬八千一百株，二○二五年約四萬八千三百株，今年預計增加至五萬一千株，配合縣內二十六個鄉鎮市公所活動發送。

樹種多以開花苗木或外型討喜的植株為主，包括杜鵑、茶花、仙丹、金露花、茉莉花、月橘、梔子花、樹蘭、竹柏及福祿桐等十餘種。

林業及自然保育署台中分署表示，該分署二○二五年發放約八千株苗木，今年增加至逾一萬株；南投分署連續兩年發放量都超過九千株，今年仍規畫提供九千株原生種苗木，包括桃金孃、烏來杜鵑、台灣天仙果、山黃梔、厚葉石斑木及田代氏石斑木。民眾只要憑今年一月至三月的發票兩張即可兌換一株，每人最多可領取五株。

不過，多起綠化案例也顯示，若缺乏適地適種與後續管理，樹苗存活率往往不理想。彰化縣東螺溪近年推動水綠環境改善與原生種復育，前年曾獲贈一百棵價值數十萬元的台灣羅漢松，栽種於溪湖流域溪畔，希望打造原生植物景觀。然而當地社區居民指出，台灣羅漢松並非東螺溪原生植物，加上栽植後缺乏管理，不到三個月便全部枯死，最後由公部門緊急移除。

東螺溪的綠化工程中，也曾出現樹苗栽植過密或種在大樹下。環保團體認為，植距過近與環境遮蔭都不利植物生長，建議調整配置，但承包廠商回應工程「依約按圖施工，無法任意變更」，導致部分苗木因環境條件不佳而死亡。

台中市也曾出現類似情形，位於市府與市議會之間的市政公園，約十年前曾栽植數十棵櫻花，希望打造「櫻花大道」，但櫻花在該地長達十年始終無法開花。市府後來依專家建議，將五十八棵櫻花移植至嶺東公園。由於該地地勢較高、水氣較充足，氣候與土壤條件更適合櫻花生長，移植後逐漸綻放，也成為新的賞櫻景點。

市府建設局指出，原栽植地點長期受強烈日照與土壤條件限制，即使進行多年土壤改良，櫻花生長仍不理想，因此決定移植。