交通部公布交通事故數據 中市議員：挑數據放大修理盧秀燕

交通部今公布最新交通事故統計，引起民眾黨籍台中市議員江和樹批評，直指交通部司長吳東凌刻意挑行人議題放大攻擊盧秀燕，卻不提整體交通死亡人數高雄307人最高、台南同期增加人數最多，「民進黨為了政治點，忽略全國數據問題，這樣公平嗎？」

江和樹說，交通部今天公布113年全國道安統計，30日死亡人數2858人，僅減少3.1%，遠低於7%目標。看似要檢討自己，結果吳東凌司長話鋒一轉「台中行人死亡55人居冠，一直提醒台中市改善，但沒達到預期，現在看來相對嚴重！」

但事實上，台中整體交通死亡人數改善幅度六都第一，而高雄307人最高、台南同期增加人數最多卻都不必被檢討，而硬挑行人議題放大攻擊盧秀燕？交通部長陳世凱自己是台中人，為了捧賴總統開心，高雄死亡數最高、台南惡化最嚴重，都視而不見。這不是黨意高於民意，而是昧著良心沒有拿出正確的數字來提醒民眾與南二都的市府要重視。

江和樹說，他長期關心交通議題，也常常公開指出台中交通的改善之處，但是現在看到交通部在糟蹋台中，就真的就看不下去。交通安全要靠數據真實加實際行動，不是網軍操作。台中會繼續努力，但中央先自省吧，交通安全不應淪為政治攻防工具。

交通部在記者會上說，去年30日死亡達2858人，比113年減少3.1%，未達每年降低7%目標的一半。機車、高齡者事故死亡較多，自摔和自撞較嚴重，無照駕駛情況惡化，今年將針對重點族群研擬精進策略，加速並擴大改善幅度。

政務次長陳彥伯表示，交通部與地方政府將持續就交通安全加大力度落實執行改善措施，達到設定目標。