難忘戰時受助…日治醫師之子返台 盼尋太平洋戰爭時期恩人後代致謝

日治時期台中醫師石津坂一的後代石津宏，今天在文史團隊協助下到訪台中申請父親的戶籍資料，他並希望能找尋到太平洋戰爭時期幫助他們一家的台灣人後代當面致謝。

石津宏今天在親友陪同下，前往台中中區戶政事務所，申請父親石津坂一當年的戶籍資料，在接過父親的戶籍謄本時眼眶泛紅，並表示：「對我來說，台中一直都是我的故鄉。」

台中文史復興組合創辦人格魯克告訴中央社記者，團隊今年初前往日本山口縣，拜訪日治時期曾在台中行醫的石津坂一醫師之子石津宏。團隊不僅進行口述訪談紀錄，更將石津家族橫跨日本幕末、明治維新，一路到台灣日治時期的3本傳家相簿，帶回台灣進行數位化保存。

格魯克說，石津坂一畢業於台北醫專後，在台中現今中區開設「石津產婦人科醫院」，當年這棟結合醫院與住宅的建築，保留傳統武士宅邸「書院造」格局，共有多達21間病房。

格魯克提到，戰後「石津產婦人科醫院」轉手由留日的醫師張耀東接續經營「張婦產科醫院」，不僅延續守護婦幼的使命，更成為串聯台中日治與戰後在地醫療史的重要文史地標，但該棟建築因轉手欲蓋新建案已拆除。

團隊拜訪石津宏時，對方心中一直惦記著太平洋戰爭期間的一段往事。石津宏表示，當時年僅7歲的他，隨家人為躲避空襲，曾逃離至距離台中市區徒步約1小時的「大突寮（可能為現今的大里區大突寮）」。

石津宏回憶，當時父親自建日式平房的戰時住宅在一處小溪旁，他們一家人受到當地台灣人熱情款待，在物資缺乏的戰時，對方端出一道又一道豐盛的台灣料理，讓他印象極為深刻。他還記得附近的溪流可以撒網捕小魚，周邊也有人養鴨。

石津宏今天表示，今年他已88歲，不知道當年招待他們一家的台灣人現在是否安好，非常希望能透過這次回台的機會，尋找到當年照顧他們的家族後代並致謝。

格魯克說，石津宏期盼大眾能共同協助這項「超級任務」，無論是大里大突寮的恩人後代，或是曾與石津醫院（張婦產科）有過共同記憶的台中市民，都歡迎與團隊聯繫。