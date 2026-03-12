影／台中垃圾車「百輛長龍」塞爆后里 駕駛崩潰：排2小時進不去

台中市烏日焚化廠正值歲修，大批垃圾及廚餘從昨天起改送后里焚化廠，造成后里焚化廠兩天來出現垃圾車大排長龍的景象，不只垃圾車駕駛怨聲載道，更痛批車陣排隊塞得比去年底處理非洲豬瘟的廚餘亂象還嚴重，地方人士透露，這兩天現場數百輛的垃圾車，至少要排隊2小時才能入廠完焚化作業。

地方人士指出，台中市烏日、后里、文山3座焚化廠去年下半年問題百出，只要有1座焚化廠維修，其他2座就會出現進廠垃圾車大排長龍窘境，每隔一段時間，就有垃圾車駕駛抱怨，等待進廠的車陣太長。

市議員陳本添表示，過去就有經常接到清潔隊員家屬陳情，由於后里焚化爐無法即時消化垃圾量，造成垃圾車需排隊等待約2小時才能進廠，間接增加後續清潔人員的工作負荷，而且垃圾車排隊入廠時，車輛怠速也會造成空氣汙染。

市議員謝志忠指出，后里焚化爐外垃圾車大排長龍的情況再度上演，20分鐘才移動10公尺，讓人不禁感嘆，彷彿一場反覆重來的惡夢。

謝志忠表示，從台中市爆發豬瘟事件至今已經過了半年，垃圾處理問題卻仍未見明確解方，近期在后里焚化爐外，垃圾車排隊等候進場的情況仍頻繁發生，類似畫面不斷重演，讓人擔心台中市的垃圾處理機制市府根本就已出現結構性的問題，市府至今仍未提出有效解方。

謝志忠強烈要求台中市政府正視問題，儘快提出具體解決方案，讓后里焚化爐外垃圾車大排長龍的景象不再成為日常，也讓辛苦的第一線清潔人員不必再日復一日苦等，真正解決台中市長期存在的垃圾處理困境。

台中市環保局統計，全市每日垃圾量約2200公噸，目前文山、后里、烏日三座焚化廠，在正常運作下尚能支撐，但遇上歲修時，多出的垃圾就會擠壓去化量能，形成平均約200公噸的處理缺口，若加上每日280至300公噸廚餘，若未瀝乾水分，整體缺口擴大至500公噸以上。

然而，當前焚化爐已出現滿載情況，再加上歲休等因素，造成垃圾量增加，使得垃圾處理負荷量加大許多；同時因為焚化爐的垃圾需24小時才能燒得完，但8小時內垃圾就要完成進廠，在儲坑高水位的情況，就會出現垃圾車塞車的問題。