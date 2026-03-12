快訊

新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中垃圾車「百輛長龍」塞爆后里 駕駛崩潰：排2小時進不去

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
后里焚化廠兩天來出現垃圾車大排長龍的景象，垃圾車駕駛怨聲載道。圖／民眾提供
后里焚化廠兩天來出現垃圾車大排長龍的景象，垃圾車駕駛怨聲載道。圖／民眾提供

台中市烏日焚化廠正值歲修，大批垃圾及廚餘從昨天起改送后里焚化廠，造成后里焚化廠兩天來出現垃圾車大排長龍的景象，不只垃圾車駕駛怨聲載道，更痛批車陣排隊塞得比去年底處理非洲豬瘟的廚餘亂象還嚴重，地方人士透露，這兩天現場數百輛的垃圾車，至少要排隊2小時才能入廠完焚化作業。

地方人士指出，台中市烏日、后里、文山3座焚化廠去年下半年問題百出，只要有1座焚化廠維修，其他2座就會出現進廠垃圾車大排長龍窘境，每隔一段時間，就有垃圾車駕駛抱怨，等待進廠的車陣太長。

市議員陳本添表示，過去就有經常接到清潔隊員家屬陳情，由於后里焚化爐無法即時消化垃圾量，造成垃圾車需排隊等待約2小時才能進廠，間接增加後續清潔人員的工作負荷，而且垃圾車排隊入廠時，車輛怠速也會造成空氣汙染。

市議員謝志忠指出，后里焚化爐外垃圾車大排長龍的情況再度上演，20分鐘才移動10公尺，讓人不禁感嘆，彷彿一場反覆重來的惡夢。

謝志忠表示，從台中市爆發豬瘟事件至今已經過了半年，垃圾處理問題卻仍未見明確解方，近期在后里焚化爐外，垃圾車排隊等候進場的情況仍頻繁發生，類似畫面不斷重演，讓人擔心台中市的垃圾處理機制市府根本就已出現結構性的問題，市府至今仍未提出有效解方。

謝志忠強烈要求台中市政府正視問題，儘快提出具體解決方案，讓后里焚化爐外垃圾車大排長龍的景象不再成為日常，也讓辛苦的第一線清潔人員不必再日復一日苦等，真正解決台中市長期存在的垃圾處理困境。

台中市環保局統計，全市每日垃圾量約2200公噸，目前文山、后里、烏日三座焚化廠，在正常運作下尚能支撐，但遇上歲修時，多出的垃圾就會擠壓去化量能，形成平均約200公噸的處理缺口，若加上每日280至300公噸廚餘，若未瀝乾水分，整體缺口擴大至500公噸以上。

然而，當前焚化爐已出現滿載情況，再加上歲休等因素，造成垃圾量增加，使得垃圾處理負荷量加大許多；同時因為焚化爐的垃圾需24小時才能燒得完，但8小時內垃圾就要完成進廠，在儲坑高水位的情況，就會出現垃圾車塞車的問題。

后里焚化廠兩天來出現垃圾車大排長龍的景象，垃圾車駕駛怨聲載道。圖／民眾提供
后里焚化廠兩天來出現垃圾車大排長龍的景象，垃圾車駕駛怨聲載道。圖／民眾提供

后里 謝志忠 台中市 垃圾車 非洲豬瘟

延伸閱讀

餐飲廚餘爆混入一般垃圾 南市環保局：查獲違規將開罰

拋物線丟垃圾…意外砸傷清潔隊員！高雄女判拘役15天

影／竹縣垃圾車傷人意外引熱議 苗栗清潔隊員：最怕的狀況有2種

垃圾車後斗彈起 險出人命 曝老車危機

相關新聞

影／台中垃圾車「百輛長龍」塞爆后里 駕駛崩潰：排2小時進不去

台中市烏日焚化廠正值歲修，大批垃圾及廚餘從昨天起改送后里焚化廠，造成后里焚化廠兩天來出現垃圾車大排長龍的景象，不只垃圾車駕駛怨聲載道，更痛批車陣排隊塞得比去年底處理非洲豬瘟的廚餘亂象還嚴重，地方人士透露，這兩天現場數百輛的垃圾車，至少要排隊2小時才能入廠完焚化作業。

白沙屯媽、大甲媽再度「雙媽會」？ 4月18日在彰化定分曉

台灣兩大宗教盛事—白沙屯媽祖徒步北港朝天宮進香及大甲鎮瀾宮媽祖遶境新港奉天宮，由於今年時程相近，屆時大甲媽遶境南下與白沙屯媽進香返程北上，可能再上演難得一見的「雙媽會」，令人期待；白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬研判，最有可能是4月18日在彰化相遇。

植樹節贈1200株樹苗何欣純、陳俞融倡議一人一樹種希望

台中市議員陳俞融植樹節舉辦「植樹減碳愛地球」免費贈送樹苗活動，準備1200株樹苗提供民眾索取。盡管天氣偏冷，仍吸引400人排隊領取。民進黨台中市長參選人何欣純也現身，支持者高呼「何市長加油」「欣純市長凍蒜」，氣氛熱絡。

114年台中行人死亡數最多 市府：續推多元改善策略

交通部今天表示，去年台中30日行人死亡數57死，為各縣市中最多。台中市府今天表示，將持續透過「道路交通工程改善、教育宣導...

慶植樹節公所贈樹苗、安排園藝DIY 讓大家不要把樹種死

慶祝植樹節許多公所都舉辦贈樹苗活動，大村鄉公所今天發送茶花和細葉雪茄花共2千株，員林市公所上周六也辦綠化月森活市集，送出4千株樹苗，還安排園藝DIY，開放報名立即秒殺。

彰化囡仔好幸福！兒童節叢林動物派對、10劇場巡演歡樂登場

兒童節即將到來，彰化縣政府將從3月17日至5月23日舉辦系列慶祝活動，包括模範兒童表揚、兒童節主題慶祝派對，以及10場親子劇場鄉鎮巡演，深入本縣8大生活圈。彰化縣長王惠美邀請親子共度歡樂時光，為童年留下幸福回憶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。