植樹節贈1200株樹苗何欣純、陳俞融倡議一人一樹種希望

台中市議員陳俞融植樹節舉辦「植樹減碳愛地球」免費贈送樹苗活動，準備1200株樹苗提供民眾索取。盡管天氣偏冷，仍吸引400人排隊領取。民進黨台中市長參選人何欣純也現身，支持者高呼「何市長加油」「欣純市長凍蒜」，氣氛熱絡。

何欣純表示，種樹就如同種下希望，「前人種樹、後人乘涼」每種下一棵樹，都是為下一代打造更乾淨、美好的環境。她說，看見樹就像看見生命與希望，有樹就有美好的空間，也象徵城市未來的生命力。

何欣純指出，她觀察許多年輕人喜歡在辦公室或生活空間擺放小盆栽或多肉植物，除了能舒壓療癒，也讓生活更有動力；同時不少社區關懷據點透過園藝活動與長者互動，讓長輩的生活增添綠意與樂趣。

陳俞融表示，選在3月12日植樹節舉辦贈苗活動別具意義。面對全球氣候變遷與環境永續挑戰，植樹造林是每個人都能參與的環保行動。本次活動準備桂花、杜鵑、山黃梔與山櫻花等4種適合在地栽種的苗木，希望鼓勵市民在庭院或社區空地種植，為城市增添綠意。

陳俞融服務處湧入大批民眾，不少里民攜家帶眷排隊領取樹苗，現場有長者表示，這類活動不僅能美化環境，也能為子孫留下更好的生活空間；也有家長帶著孩子一起參與，希望從小培養下一代的環保觀念，實踐「一人一樹種希望」的理念。