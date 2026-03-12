114年台中行人死亡數最多 市府：續推多元改善策略

交通部今天表示，去年台中30日行人死亡數57死，為各縣市中最多。台中市府今天表示，將持續透過「道路交通工程改善、教育宣導及強化執法」等策略，持續優化交通環境。

交通部政務次長陳彥伯今天出席交通部道路交通安全說明會時表示，根據交通部道安數據，4縣市114年30日行人死亡數較113、112年成長，其中台中57死，為各縣市中最多。交通部表示，台中相對較嚴重，盼市府依建議做調整，讓改善幅度更明顯。

台中市政府今天發布新聞稿表示，交通部道安資訊統計，台中市114年整體30日交通事故死亡人數為291人，較112年同期減少24人，降幅7.6%，減少人數為六都最多。

另外，114年行人30日死亡人數為57人，其中第四季（10至12月）行人死亡9人，較前三季平均16人減少7人，顯示已有部分改善成效，但行人事故與往年相比仍有持續精進空間。

中市府指出，進一步分析交通事故資料發現，行人交通死亡事故以高齡者為主要族群，為此，市府交通局道安團隊與婦女會合作，擴大交通安全觀念的社區宣導，讓高齡者親身體驗行人號誌秒數判讀，及路口通行等重點。

交通安全宣導方面，中市府表示，持續推廣「發光臂帶」作為夜間行人安全防護措施，透過各區里、長青學苑及關懷據點廣泛發送與宣導。

交通工程方面，全市已完成行穿線退縮240處、增設庇護島358處、建置行人穿越道線照明99處、設置路口行人綠燈早開或行人專用時相881處，並打造綠斑馬960處，標線型人行道達27.7公里。

中市府表示，未來將持續透過「道路交通工程改善、教育宣導及強化執法」等多元策略，滾動檢討交通事故防制作為，持續優化交通環境。