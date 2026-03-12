快訊

慶植樹節公所贈樹苗、安排園藝DIY 讓大家不要把樹種死

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
員林市公所上周六辦綠化月森活市集，送出4千株樹苗，員林市長賴致富（右2）發送樹苗給大家。圖／員林公所提供
員林市公所上周六辦綠化月森活市集，送出4千株樹苗，員林市長賴致富（右2）發送樹苗給大家。圖／員林公所提供

慶祝植樹節許多公所都舉辦贈樹苗活動，大村鄉公所今天發送茶花和細葉雪茄花共2千株，員林市公所上周六也辦綠化月森活市集，送出4千株樹苗，還安排園藝DIY，開放報名立即秒殺。

大村鄉公所今天在公所前廣場舉辦贈樹苗三合一活動，除了植樹節贈苗、還有「犬貓狂犬病疫苗巡迴注射」及彰化縣環保局「農來長知識」資源回收宣導，持廢光碟片、廢電池就可換1株樹苗，鄉長賴志銘發送樹苗給大家，現場相當熱鬧。

許多民眾8點就來排隊，1千株茶花、1千株細葉雪茄花樹苗不到1小時就發送完了，民眾賴小姐說，想和小朋友一起種樹，但以前常把盆栽種死了，這次想試試種在大花圃，和小朋友一起體驗看著樹苗長大的成就感；民眾林先生說，把盆栽種死了是經常發生的，但生活環境有綠美化，才會賞心悅目，從免費樹苗先種種看，總是要有開始，才能學習如何種樹。

員林市公所上周六也辦綠化月森活市集，由彰化縣政府與農業部林業及自然保育署南投分署共提供桂花、車桑子、台灣樹蘭及藍蝴蝶等共4千株樹苗，並結合22家中部知名特色攤商參與，大家領樹苗，又可逛市集一舉二得。

員林市長賴致富說，綠美化對環境很重要，希望培養更多綠手指，否則很多人種樹3天就開始枯萎，沒多久樹就死了，種樹不簡單，要理解土壤、如何澆水，要依不同樹種特性來照顧，所以公所也安排園藝DIY，開放報名立即秒殺。

大村鄉公所今天在公所前廣場舉辦贈樹苗三合一活動，鄉長賴志銘（左)發送樹苗給大家。圖／大村公所提供
大村鄉公所今天在公所前廣場舉辦贈樹苗三合一活動，鄉長賴志銘（左)發送樹苗給大家。圖／大村公所提供

