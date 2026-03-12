快訊

彰化囡仔好幸福！兒童節叢林動物派對、10劇場巡演歡樂登場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣政府訂3月17日至5月23日舉行兒童節系列慶祝活動，包括模範兒童表揚、兒童節主題慶祝派對，以及10場親子劇場鄉鎮巡演，今天在縣府中庭宣傳。記者劉明岩／攝影
兒童節即將到來，彰化縣政府將從3月17日至5月23日舉辦系列慶祝活動，包括模範兒童表揚、兒童節主題慶祝派對，以及10場親子劇場鄉鎮巡演，深入本縣8大生活圈。彰化縣長王惠美邀請親子共度歡樂時光，為童年留下幸福回憶。

彰化縣政府整合文化局、社會處及教育處資源，攜手辦理「彰化囡仔好幸福—115年兒童節慶祝活動」，今天上午在縣府中庭舉行宣傳活動。教育處表示，今年模範兒童表揚活動訂3月17日在彰泰國中活動中心舉辦，由縣長表揚全縣優秀模範兒童。

社會處表示，「彰化囡仔好幸福－2026叢林動物派對」4月3日上午9時30分在鹿江國際中小學登場，活動內容包括「小動物夢工廠DIY」手作體驗、「交通安全保衛戰」趣味活動、「叢林寶貝運動會」、「玩具市集」及「集章闖關冒險王」等，引導孩子認識交通安全與兒童權利。

文化局表示，4月3日至5月23日的周末假期，將規劃10場次親子劇場巡演，安排9個國內優質劇團至本縣8大生活圈演出。其中，彰化縣傑出演藝團隊「萍蓬草劇團」4月3日下午3時在線西國小活動中心演出「花忍者」；5月9日下午3時在二水國小活動中心演出「一千零二夜」；4月4日晚上7時在埔心國中操場由2025年Taiwan Top演藝團隊「薪傳歌仔戲劇團」演出兒童歌仔戲「狐狸找朋友」。

4月6日下午3時在秀水高級工業職業學校活動中心由「蘋果劇團」演出「發糕與臭臭的奇幻冒險」；4月11日下午3時在二林鎮立圖書館演藝廳由「偶偶偶劇團」演出「南方小島的故事」；4月12日下午3時在大村國小活動中心邀請曾獲臺北兒童藝術節首獎團隊「O劇團」帶來「愛麗絲：東方夢遊」演出。

5月2日下午3時在田尾國小活動中心由「萬花筒劇團」演出「大象亮亮」；5月3日下午3時在芬園環保公園邀請連續3年榮獲Taiwan Top演藝團隊殊榮的「光興閣掌中劇團」演出「阿兜仔遊台灣 歡樂大冒險」；5月16日下午3時在和美高中活動中心由「銀河谷音劇團」帶來「頑皮孫悟空」演出；5月23日下午3時在埔鹽國小活動中心由曾獲選為臺中市傑出演藝團隊的「大開劇團」演出「沉睡王子」。

彰化縣政府訂3月17日至5月23日舉行兒童節系列慶祝活動，今天在縣府中庭宣傳，圖為「銀河谷音劇團」帶來「頑皮孫悟空」的宣傳演出。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府訂3月17日至5月23日舉行兒童節系列慶祝活動，今天在縣府中庭宣傳，「薪傳歌仔戲劇團」將演出兒童歌仔戲「狐狸找朋友」，縣長王惠美與表演人員合照。。記者劉明岩／攝影
