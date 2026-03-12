快訊

南投林保分署送苗木 為弱勢募1萬8000張發票

中央社／ 南投縣12日電

今天植樹節，林業及自然保育署南投分署、日月潭國家風景區管理處、埔里鎮公所都辦植樹活動，吸引民眾排隊領取苗木，南投林保分署還為弱勢團體募得約1萬8000張發票。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發放顏色討喜的桃金孃、烏來杜鵑，可食用的台灣天仙果、山黃梔及花型優雅的厚葉石斑木、田代氏石斑木等共9000株苗木。李姓民眾說，他在草屯鎮有塊土地種植楓香及小果油茶，今天為領取台灣天仙果、田代氏石斑木而來。

南投林保分署表示，採用可生物分解苗盆作為今天贈苗容器，請將苗盆側邊或底部剪開後再種植，可促進苗木根部生長；整地後挖掘容器2倍寬度、加深20公分植穴，依序放入有機肥料、表土，整理苗木根系，將苗木直立放入植穴後，覆蓋心土壓實，定期檢視樹木健康及水分，適時換盆、除草、施肥及修剪，避免病蟲害。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處辦理植樹活動，今天在日月潭朝霧碼頭停車場旁種植台灣肖楠，日管處長王智益說，停車場植樹不僅強化遊憩景觀，還可提升遊客綠化意識、減少碳排，日管處也在埔里遊客中心贈送100棵桂花給遊客，響應政府植樹造林政策。

埔里鎮公所今天除免費送1000株樹苗，台一種苗場也贊助提供三色堇等1000個色彩繽紛盆栽，一早吸引民眾排隊領取，埔里鎮長廖志城說，春節期間蜈蚣里火燒山，大片山林受損，呼籲民眾除種樹愛環境，清明掃墓也要注意用火安全，避免山林火災。

