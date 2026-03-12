快訊

影／豐原翁子公園植樹活動 公私部門合力要打造未來景觀森林

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
林業及自然保育署台中分署今天和台中市政府、國際獅子會300C2區及在地社區單位，在豐原區翁子公園共同舉辦115年「原地扎根，韌性森活」植樹活動。記者游振昇／攝影
林業及自然保育署台中分署今天和台中市政府、國際獅子會300C2區及在地社區單位，在豐原區翁子公園共同舉辦115年「原地扎根，韌性森活」植樹活動；600多人一起種下楝樹、天料木、魚木、小西氏石櫟等原生樹種，公私部門合力要打造一座未來的景觀森林

林業保育署台中分署長張弘毅表示，林業署與台中市政府一直有合作，今天在豐原翁子公園種樹，3年前開始合作，和獅子會許吉本總監、300-C2獅子會合作，希望營造翁子公園變成一個景觀、原生植物的公園。

他說種樹後和獅子會合作，未來養護由獅子會協助，使這個林木可以生長非常的良好，也和在地的翁子里長連佳振和翁子里合作，此森林未來會變成環境教育的森林，希望未來4到5年後，這裡的林木長大可以變成一個特有的景觀跟森林，也兼顧環境教育的功能。

張弘毅說，這次植樹地點鄰近新開通的國道四號路段，重大交通建設完成後，周邊環境品質與景觀調適尤為關鍵。此次依照翁子公園地形分層種植楝樹、天料木、魚木、埔里杜鵑等原生樹種，未來在不同季節將呈現淡紫、雪白、粉紅等多樣繽紛的色彩，豐富道路遠眺景觀，也可發揮公園降溫、固碳、穩定土壤與提供生態棲地等功能。

今天活動邀請翁子國小學生一起種樹，國際獅子會300-C2也號召300多位獅友參加，未來將認養建置翁子公園澆灌系統，提升植栽存活率。

植樹活動結束，安排上午11時30分開放民眾現場免費領樹苗，11點就有人排隊，今天贈苗種類有日本山茶、華八仙、土肉桂及燈稱花等4種苗木，共1000株。接近中午烈日下，排隊要領樹苗民眾愈來愈多，許多人拿著塑膠袋要裝樹苗，有人拉著行李箱。

一名婦人說，她第一次領樹苗，家中庭院可種，但不確定適合種什麼，在現場猶豫，最後在工作人員建議下領二株土肉桂；一名男子領完樹苗後衝到最後方繼續排隊要領，他說免費樹苗，排再久也沒關係，他曾經在樹樹節活動中領過樹苗，但家中陽台日照不足，樹長不好，今天要領別種樹苗試種看看。

林業及自然保育署台中分署今天和台中市政府、國際獅子會300C2區及在地社區單位，在豐原區翁子公園共同舉辦115年「原地扎根，韌性森活」植樹活動，贈樹苗現場大排排長龍。記者游振昇／攝影
林業及自然保育署台中分署今天和台中市政府、國際獅子會300C2區及在地社區單位，在豐原區翁子公園共同舉辦115年「原地扎根，韌性森活」植樹活動，現場教民眾如何種樹。記者游振昇／攝影
林業及自然保育署台中分署今天和台中市政府、國際獅子會300C2區及在地社區單位，在豐原區翁子公園共同舉辦115年「原地扎根，韌性森活」植樹活動，贈樹苗現場大排排長龍。記者游振昇／攝影
林業及自然保育署台中分署今天和台中市政府、國際獅子會300C2區及在地社區單位，在豐原區翁子公園共同舉辦115年「原地扎根，韌性森活」植樹活動。記者游振昇／攝影
林業及自然保育署台中分署今天和台中市政府、國際獅子會300C2區及在地社區單位，在豐原區翁子公園共同舉辦115年「原地扎根，韌性森活」植樹活動。記者游振昇／攝影
林業及自然保育署台中分署今天和台中市政府、國際獅子會300C2區及在地社區單位，在豐原區翁子公園共同舉辦115年「原地扎根，韌性森活」植樹活動，贈樹苗現場大排排長龍。記者游振昇／攝影
