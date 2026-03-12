快訊

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

經典賽／8強對戰出爐！日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

植樹節彰化北斗資源回收換樹苗 民眾踴躍：大棵一點比較好種

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣北斗鎮清潔隊舉辦資源回收活動換樹苗，民眾踴躍拿指定資源品到鎮公所側門換樹苗。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮清潔隊舉辦資源回收活動換樹苗，民眾踴躍拿指定資源品到鎮公所側門換樹苗。記者簡慧珍／攝影

今天是植樹節，彰化縣有多個鄉鎮公所今配合資源回收活動發送樹苗，北斗鎮向縣政府苗圃申請1600株，民眾換領樹苗踴躍，不到兩小時送出一半；拿樹苗的許姓鎮民表示，第三次拿樹苗，熟悉樹種用自己的方法種植，不熟悉的向別人請教，種不活也沒辦法。

北斗鎮清潔隊負責辦理回收資源品換樹苗，農藥空瓶、廢電池、廢紙容器每一公斤可換5棵樹苗，高壓容器和照明光源（燈管、燈泡）每兩支換1棵樹苗，上午9點開始民眾陸續拿可回收資源換樹苗，桂花最愛歡迎，斑葉春不老的樹苗較大棵，看起來好種也很熱門，扦插的藍蝴蝶高約15到20公分，高度相對迷你，僅少數開花，民眾多不認識它，指著後面擺放的桂花、斑葉春，主動要求「可以換大棵一點的嗎？」

吳姓、陳姓鎮民都表示，他們家有農園也有農耕經驗，上次拿回樹苗土植都種活，這次再來拿。許姓鎮民說，她家有小花圃，能種的空間不大，樹苗有的土植，有的盆栽，不是每一種都種活，盆栽失敗率較高，拿到不熟悉的樹苗例如藍蝴蝶，向別人請教種植方法，萬一沒種活也沒辦法。

謝姓鎮民表示，有農地、花圃或透天厝的民眾種樹苗有較高存活率，因為植物土植可獲較充分營養、光照和雨水也夠，透天厝的盆栽也有較足夠光照，公寓大樓的空間較小、日照和雨水都不足，盆栽樹苗可能存活率較低，據他觀察左鄰右舍拿回樹苗，能種活一半就不錯。

「政府送樹苗，送完就好，沒教怎麼種。」謝姓鎮民說，民眾憑經驗或請教別人如何種植，而且現在網路很方便，也可上網查找栽種方法，最後種不活可能與種植「眉角」有關，每家每戶的種植環境不同，網路資料無法一一分析解說，若政府送樹苗時附帶講解應可提高樹苗存活率。

盆栽 資源回收 植樹節

延伸閱讀

一銀3.68％植樹節美元優利定存 前600名享代植樹苗

榮成紙業捐樹苗給8校 國立二林工商肯定「育樹．育人」

種下梭羅木等牠回來 南投植樹節為「黑美人」鋪路

彰化市分日分項資源回收5成配合 上班族嫌不便

相關新聞

白沙屯媽、大甲媽再度「雙媽會」？ 4月18日在彰化定分曉

台灣兩大宗教盛事—白沙屯媽祖徒步北港朝天宮進香及大甲鎮瀾宮媽祖遶境新港奉天宮，由於今年時程相近，屆時大甲媽遶境南下與白沙屯媽進香返程北上，可能再上演難得一見的「雙媽會」，令人期待；白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬研判，最有可能是4月18日在彰化相遇。

植樹節彰化北斗資源回收換樹苗 民眾踴躍：大棵一點比較好種

今天是植樹節，彰化縣有多個鄉鎮公所今配合資源回收活動發送樹苗，北斗鎮向縣政府苗圃申請1600株，民眾換領樹苗踴躍，不到兩小時送出一半；拿樹苗的許姓鎮民表示，第三次拿樹苗，熟悉樹種用自己的方法種植，不熟悉的向別人請教，種不活也沒辦法。

八卦山隧道26日防救災演練　上下午各封閉30分鐘

交通部公路局26日將於台76線八卦山隧道進行防救災演練，當天上午9時30分與下午3時30分，各封閉雙向約30分鐘，提醒用...

廣角鏡／南投九九峰 秋海棠復育有成

南投九九峰秋海棠是稀有瀕危物種，生長在海拔高約三百公尺的山溝或峭壁上，蹤跡罕現，僅零星分布於南投草屯九九峰自然保留區內，林業保育署南投分署投入培育，其中有五十餘株已長成，昨天偕居民動手復育栽植，未來將繼續加強培育，從周邊社區、學校逐步推廣，盼一起守護受脅植物，助擺脫瀕危困境。

吃好料、手不抖了！陳水扁現身南投 拿號碼牌吃這家扣仔嗲

前總統陳水扁近日在社群平台Threads（脆）與網友互動熱絡，被脆友問他健康、手不抖了嗎？他嗆回「照抖」。他今更在臉書PO照發文，稱自己到南投捻香，回程到草屯大啖當地知名小吃榕樹下扣仔嗲，直呼「第一次看到吃路邊攤拿號碼牌」。

影／彰化溪州活動中心旁成垃圾堆置場引民怨 清潔隊緊急清空

彰化縣溪州鄉長參選人巫宛萍今天貼文說，接獲鄉親陳情溪州鄉成功村活動中心旁，竟被清潔隊堆置大量垃圾和回收物，且一旁還有鄉立幼兒園和長輩關懷據點，實在影響環境衛生；公所表示是因春節前後資源回收物暴增，清潔車只好暫時先把資源回收物放在活動中心旁的空地，清潔隊今天也緊急清運回收物，下午已完全清空。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。