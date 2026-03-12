植樹節彰化北斗資源回收換樹苗 民眾踴躍：大棵一點比較好種

今天是植樹節，彰化縣有多個鄉鎮公所今配合資源回收活動發送樹苗，北斗鎮向縣政府苗圃申請1600株，民眾換領樹苗踴躍，不到兩小時送出一半；拿樹苗的許姓鎮民表示，第三次拿樹苗，熟悉樹種用自己的方法種植，不熟悉的向別人請教，種不活也沒辦法。

北斗鎮清潔隊負責辦理回收資源品換樹苗，農藥空瓶、廢電池、廢紙容器每一公斤可換5棵樹苗，高壓容器和照明光源（燈管、燈泡）每兩支換1棵樹苗，上午9點開始民眾陸續拿可回收資源換樹苗，桂花最愛歡迎，斑葉春不老的樹苗較大棵，看起來好種也很熱門，扦插的藍蝴蝶高約15到20公分，高度相對迷你，僅少數開花，民眾多不認識它，指著後面擺放的桂花、斑葉春，主動要求「可以換大棵一點的嗎？」

吳姓、陳姓鎮民都表示，他們家有農園也有農耕經驗，上次拿回樹苗土植都種活，這次再來拿。許姓鎮民說，她家有小花圃，能種的空間不大，樹苗有的土植，有的盆栽，不是每一種都種活，盆栽失敗率較高，拿到不熟悉的樹苗例如藍蝴蝶，向別人請教種植方法，萬一沒種活也沒辦法。

謝姓鎮民表示，有農地、花圃或透天厝的民眾種樹苗有較高存活率，因為植物土植可獲較充分營養、光照和雨水也夠，透天厝的盆栽也有較足夠光照，公寓大樓的空間較小、日照和雨水都不足，盆栽樹苗可能存活率較低，據他觀察左鄰右舍拿回樹苗，能種活一半就不錯。

「政府送樹苗，送完就好，沒教怎麼種。」謝姓鎮民說，民眾憑經驗或請教別人如何種植，而且現在網路很方便，也可上網查找栽種方法，最後種不活可能與種植「眉角」有關，每家每戶的種植環境不同，網路資料無法一一分析解說，若政府送樹苗時附帶講解應可提高樹苗存活率。