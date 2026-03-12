聽新聞
八卦山隧道26日防救災演練 上下午各封閉30分鐘
交通部公路局26日將於台76線八卦山隧道進行防救災演練，當天上午9時30分與下午3時30分，各封閉雙向約30分鐘，提醒用路人配合提前改道。
交通部公路局中區養護工程分局今天發布新聞稿表示，為強化公路單位及橫向機關防救災緊急應變處置能力，26日將辦理台76線八卦山隧道防救災演練。
中區養護工程分局表示，彰化員林往南投草屯，替代路線可走台76線林厝下匝道，行經縣道137號、縣道148號，接台14乙線，行車里程約13.3公里，較原路線增加6.8公里；行車時間約21分鐘，比原本路線增加14分鐘。
彰化鹿港及埔鹽地區往南投草屯，可行駛台76線埔鹽系統銜接國道1號北上，再由國道1號彰化系統銜接國道3號南下，至國道3號中興交流道接台14乙線，行車里程約44公里，較原路線增加25.6公里；行車時間約28分鐘，較原路線多12分鐘。
中區養護工程分局表示，演練期間八卦山隧道車輛禁止進入，請用路人提前改道；行駛隧道內車輛駕駛人，則請遵從人員疏導及管制措施，並耐心等候。
