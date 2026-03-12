八卦山隧道26日防救災演練　上下午各封閉30分鐘

前總統陳水扁近日在社群平台Threads（脆）與網友互動熱絡，被脆友問他健康、手不抖了嗎？他嗆回「照抖」。他今更在臉書PO照發文，稱自己到南投捻香，回程到草屯大啖當地知名小吃榕樹下扣仔嗲，直呼「第一次看到吃路邊攤拿號碼牌」。

2026-03-11 17:18