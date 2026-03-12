快訊

翹班駕車闖平交道遭列車撞…台鐵新埔站副站長移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單

日職／經典賽表現被看到了！林家正加盟日本火腿隊 將與古林睿煬、孫易磊當隊友

聽新聞
0:00 / 0:00

八卦山隧道26日防救災演練　上下午各封閉30分鐘

中央社／ 彰化12日電

交通部公路局26日將於台76線八卦山隧道進行防救災演練，當天上午9時30分與下午3時30分，各封閉雙向約30分鐘，提醒用路人配合提前改道。

交通部公路局中區養護工程分局今天發布新聞稿表示，為強化公路單位及橫向機關防救災緊急應變處置能力，26日將辦理台76線八卦山隧道防救災演練。

中區養護工程分局表示，彰化員林往南投草屯，替代路線可走台76線林厝下匝道，行經縣道137號、縣道148號，接台14乙線，行車里程約13.3公里，較原路線增加6.8公里；行車時間約21分鐘，比原本路線增加14分鐘。

彰化鹿港及埔鹽地區往南投草屯，可行駛台76線埔鹽系統銜接國道1號北上，再由國道1號彰化系統銜接國道3號南下，至國道3號中興交流道接台14乙線，行車里程約44公里，較原路線增加25.6公里；行車時間約28分鐘，較原路線多12分鐘。

中區養護工程分局表示，演練期間八卦山隧道車輛禁止進入，請用路人提前改道；行駛隧道內車輛駕駛人，則請遵從人員疏導及管制措施，並耐心等候。

國道 隧道 八卦山

延伸閱讀

標示不明號誌容易塞...台南火車站前新U型動線 駕駛直呼「看嘸」

高捷黃線Y5站施工 地方憂衝擊醫療、就學動線

新北15日舉行萬金石馬拉松 公布交管措施

鑑定罹病腐朽 路樹斷裂傷人 判賠40萬

相關新聞

白沙屯媽、大甲媽再度「雙媽會」？ 4月18日在彰化定分曉

台灣兩大宗教盛事—白沙屯媽祖徒步北港朝天宮進香及大甲鎮瀾宮媽祖遶境新港奉天宮，由於今年時程相近，屆時大甲媽遶境南下與白沙屯媽進香返程北上，可能再上演難得一見的「雙媽會」，令人期待；白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬研判，最有可能是4月18日在彰化相遇。

八卦山隧道26日防救災演練　上下午各封閉30分鐘

交通部公路局26日將於台76線八卦山隧道進行防救災演練，當天上午9時30分與下午3時30分，各封閉雙向約30分鐘，提醒用...

廣角鏡／南投九九峰 秋海棠復育有成

南投九九峰秋海棠是稀有瀕危物種，生長在海拔高約三百公尺的山溝或峭壁上，蹤跡罕現，僅零星分布於南投草屯九九峰自然保留區內，林業保育署南投分署投入培育，其中有五十餘株已長成，昨天偕居民動手復育栽植，未來將繼續加強培育，從周邊社區、學校逐步推廣，盼一起守護受脅植物，助擺脫瀕危困境。

吃好料、手不抖了！陳水扁現身南投 拿號碼牌吃這家扣仔嗲

前總統陳水扁近日在社群平台Threads（脆）與網友互動熱絡，被脆友問他健康、手不抖了嗎？他嗆回「照抖」。他今更在臉書PO照發文，稱自己到南投捻香，回程到草屯大啖當地知名小吃榕樹下扣仔嗲，直呼「第一次看到吃路邊攤拿號碼牌」。

影／彰化溪州活動中心旁成垃圾堆置場引民怨 清潔隊緊急清空

彰化縣溪州鄉長參選人巫宛萍今天貼文說，接獲鄉親陳情溪州鄉成功村活動中心旁，竟被清潔隊堆置大量垃圾和回收物，且一旁還有鄉立幼兒園和長輩關懷據點，實在影響環境衛生；公所表示是因春節前後資源回收物暴增，清潔車只好暫時先把資源回收物放在活動中心旁的空地，清潔隊今天也緊急清運回收物，下午已完全清空。

豐原親子走進蔥田 豐原食農教育體驗迎接白色情人節

本周六3月14日是白色情人節，台中市豐原區農會今天結合冬季盛產的在地特色農產品「豐原大蔥」，辦理「蔥滿幸福．大聲說愛您」食農教育活動。許多小朋友下田體驗，大蔥比小朋友身高還高，可愛畫面吸引家長拍照。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。