吃好料、手不抖了！陳水扁現身南投 拿號碼牌吃這家扣仔嗲
前總統陳水扁近日在社群平台Threads（脆）與網友互動熱絡，被脆友問他健康、手不抖了嗎？他嗆回「照抖」。他今更在臉書PO照發文，稱自己到南投捻香，回程到草屯大啖當地知名小吃榕樹下扣仔嗲，直呼「第一次看到吃路邊攤拿號碼牌」。
陳水扁近來在Threads上相當活躍，面對網友親自回應，引發脆友瘋狂提問，有人關心健康問他「手不抖了嗎」？他回「照抖」；也有人狠酸「可以走路了喔」、「海角七億」，他嗆回「我8個月大一點就會走路了」、「只有電影海角七號」等。
陳水扁今天則在其臉書粉絲專頁「陳水扁新勇哥物語」臉書PO照發文，稱他專程到南投，去國姓禪機山仙佛寺跟混元禪師拈香致祭，去程走他總統任內興建的國道六號，回程則到草屯大啖「榕樹下扣仔嗲」。
由於，「榕樹下扣仔嗲」是當地知名小吃，因此陳水扁到場時，饕客眾多，他表示「很多外地遊客跟阿扁一樣聞香下馬」，更驚呼「第一次看到吃路邊攤要拿號碼牌」，大讚「榕樹下扣仔嗲」門庭若市，馬龍車水。
而草屯鎮「榕樹下扣仔嗲」是當地逾70年歷史的老店，因蚵嗲、肉嗲、韭菜條、炸粿都風味佳，更因坐在榕樹下享用美食，別有風味，聲名大噪，深受遊客喜愛，也是不少在地居民的共同美食回憶。
