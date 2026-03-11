新成員加入 台中百貨業促銷戰提前開打

台中市百貨版圖4月將添新成員加入戰局，既有百貨業者不敢掉以輕心，陸續啟動母親節檔期前促銷戰，有業者今天VIP預購先開跑，還有業者慶祝34週年祭出最高回饋21%。

在高雄市占有一席之地的漢神百貨插旗台中市、進駐北屯區的漢神洲際購物廣場，將於4月10日開幕營運。既有的中友百貨、台中大遠百、廣三SOGO等業者不敢掉以輕心，紛紛在母親節檔期前宣布祭出促銷活動迎戰。

中友百貨今年適逢34週年慶，在母親節檔期前率先推出週年慶活動，店長陳俊華表示，週年慶活動從3月12日至4月15日，整合滿千送點、超級品牌日加碼、銀行刷卡禮與4波家族會員獨享禮，最高回饋上看21%。

台中大遠百則宣布，今年「美麗購物節」將分兩波檔期登場，首波活動自3月19日至4月15日啟動，VIP預購3月11日先開跑。今年以「蔚來新紀元」為主題，集結國際美妝、時尚服飾、精品配件及智慧家電等多元品牌搶攻母親節商機，整個檔期營收目標上看新台幣50.4億元，預估較去年同檔成長3%。

台中廣三SOGO今天也宣布年度重點檔期「感謝祭」將於3月18日到4月15日登場，明天起先開放全館預購及滿千送百優惠，更攜手人氣插畫品牌推出館內限定活動，並首度舉辦「圓夢歌王挑戰賽」，邀請民眾站上百貨舞台開唱，打造結合購物、娛樂與文化的春季盛會。