白沙屯媽、大甲媽再度「雙媽會」？ 4月18日在彰化定分曉

台灣兩大宗教盛事—白沙屯媽祖徒步北港朝天宮進香及大甲鎮瀾宮媽祖遶境新港奉天宮，由於今年時程相近，屆時大甲媽遶境南下與白沙屯媽進香返程北上，可能再上演難得一見的「雙媽會」，令人期待；白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬研判，最有可能是4月18日在彰化相遇。

駱調彬強調，18日是否會在彰化上演「雙媽會」仍是未知數，如果白沙屯媽祖選擇走平行線錯開，就不會在同一條路上南北相會，但會不會都要看當時的時間點，且由行進路線不定的白沙屯媽祖決定。

根據拱天宮文化組考證，「雙媽會」第一次紀錄始於2004年在台中沙鹿，當日白沙屯媽祖南下進香途中，中午選在時任沙鹿鎮長蘇麗華住家停駕，緊接著大甲鎮瀾宮回鑾也到此停駕，現場人潮湧動，爭睹百年難得的畫面。

駱調彬說，2005白沙屯媽北返、大甲媽南下，雙方隊伍在台1線彰化田尾的公路花園附近相遇，當時回鑾的白沙屯媽神轎越過安全島到南下車道駐立，與迎面而來的大甲媽神轎「巧遇」。

2006年白沙屯媽進香日期比大甲媽早，連續2年進香路上溫馨感人的相會，白沙屯媽第三年選擇在鎮瀾宮駐駕過夜。這是60年來首度白沙屯媽祖回鑾在大甲鎮瀾宮駐駕，當時鎮瀾宮董事長、立委顏清標在台北開會，聞訊後連夜趕回，於隔日清晨專程送白沙屯媽祖離開鎮瀾宮。

緊接著2007年則是史上雙媽交匯二次的一年。駱調彬說，2007二位媽祖都是北上、白沙屯中午停駕在龍井白沙屯媽祖聯誼會前廣場午休用餐，隨後大甲媽回程遇到進入午休點跟白沙屯媽祖致意離去繼續北上、午休結束後的白沙屯媽祖起駕繼續北上，因為速度快在下午3點多於沙鹿路段超越大甲媽後，竟又折返與大甲媽致意互動，隨後走台1線繼續北上、這是歷史上第一次一年內連續碰上二次的進香佳話。