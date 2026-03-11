彰化食品軍團拚日本通路 從稻米到黑蜆業者東京展搶單

「2026東京國際食品展」昨天在東京國際展示場Tokyo Big Sight開展，彰化縣政府今年整合在地食品產業鏈參展，以「彰化優鮮館」形象帶領4家業者參展，另有8家業者業加入台灣館展出，參展業者涵蓋農產、水產與食品加工等，透過國際食品展平台與日本企業及通路商交流，積極拓展海外市場。

農業生產端方面，竹塘鄉農會帶來連續10年在全國稻米品質競賽獲獎的「竹塘飄䅨米」，展現彰化優質稻米品牌；水產方面，通利水產行以大規模黑蜆養殖聞名，並取得國際永續水產認證，產品持續拓展日本市場。食品加工領域則有長城料理實業有限公司以「豐台苑」品牌進軍日本，其研發的台灣紅燒黑毛和牛調理包曾獲日本食品評鑑「Japan Food Selection」特金賞肯定。

縣府農業處表示，彰化長期發展農業與食品加工產業，已形成從農產原料、生產加工到品牌銷售的完整產業鏈。此次透過參與東京國際食品展，讓國際買主直接接觸彰化食品產業實力，提升品牌能見度，也為在地業者爭取更多國際合作與通路機會。

此外，長城料理實業公司與竹塘鄉農會也獲選台灣館「TAIWAN SELECT 廚房展演區美味」，今天進行料理示範與產品應用分享，以紅燒黑毛和牛調理包搭配竹塘飄䅨米進行現場料理，並安排試吃活動，藉由實際品嘗讓國際買主體驗彰化農產與食品加工的風味特色與市場潛力。