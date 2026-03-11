聽新聞
0:00 / 0:00
影／彰化溪州活動中心旁成垃圾堆置場引民怨 清潔隊緊急清空
彰化縣溪州鄉長參選人巫宛萍今天貼文說，接獲鄉親陳情溪州鄉成功村活動中心旁，竟被清潔隊堆置大量垃圾和回收物，且一旁還有鄉立幼兒園和長輩關懷據點，實在影響環境衛生；公所表示是因春節前後資源回收物暴增，清潔車只好暫時先把資源回收物放在活動中心旁的空地，清潔隊今天也緊急清運回收物，下午已完全清空。
溪州鄉莿仔埤圳產業文化協會執行長巫宛萍說，近日有民眾陳情說，成功村活動中心旁堆滿大量垃圾與回收物，從春節前後堆到現在，由於活動中心內還有鄉立幼兒園的小朋友在上課，也設有社區長輩關懷據點，是居民每天出入的重要公共空間，這樣堆置實在衛生堪慮。
巫宛萍說，一查才發現竟是公共空間被鄉公所當作臨時垃圾堆置場，卻沒有任何公開說明，也沒有說明要堆置到何時，造成居民不安與質疑。
溪州鄉公所回應說，因為春節前後資源回收物暴增，清潔車只好暫時先把資源回收物放在活動中心旁的公所公有地，否則載回隊部來回要多40分鐘，會影響後續清運時間，置放空地的是資源回收物，公所近日已陸續清運回隊部，今天更緊急清運空地回收物，下午已完全清空。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。