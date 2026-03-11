快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

影／彰化溪州活動中心旁成垃圾堆置場引民怨 清潔隊緊急清空

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
溪州鄉成功村活動中心旁空地被清潔隊堆置回收物，居民覺得影響環境衛生。圖／民眾提供
溪州鄉成功村活動中心旁空地被清潔隊堆置回收物，居民覺得影響環境衛生。圖／民眾提供

彰化縣溪州鄉長參選人巫宛萍今天貼文說，接獲鄉親陳情溪州鄉成功村活動中心旁，竟被清潔隊堆置大量垃圾和回收物，且一旁還有鄉立幼兒園和長輩關懷據點，實在影響環境衛生；公所表示是因春節前後資源回收物暴增，清潔車只好暫時先把資源回收物放在活動中心旁的空地，清潔隊今天也緊急清運回收物，下午已完全清空。

溪州鄉莿仔埤圳產業文化協會執行長巫宛萍說，近日有民眾陳情說，成功村活動中心旁堆滿大量垃圾與回收物，從春節前後堆到現在，由於活動中心內還有鄉立幼兒園的小朋友在上課，也設有社區長輩關懷據點，是居民每天出入的重要公共空間，這樣堆置實在衛生堪慮。

巫宛萍說，一查才發現竟是公共空間被鄉公所當作臨時垃圾堆置場，卻沒有任何公開說明，也沒有說明要堆置到何時，造成居民不安與質疑。

溪州鄉公所回應說，因為春節前後資源回收物暴增，清潔車只好暫時先把資源回收物放在活動中心旁的公所公有地，否則載回隊部來回要多40分鐘，會影響後續清運時間，置放空地的是資源回收物，公所近日已陸續清運回隊部，今天更緊急清運空地回收物，下午已完全清空。

公所清潔隊今天緊急清運空地回收物，下午已完全清空。圖／溪州公所提供
公所清潔隊今天緊急清運空地回收物，下午已完全清空。圖／溪州公所提供

溪州鄉成功村活動中心旁空地被清潔隊堆置回收物，居民覺得影響環境衛生。圖／民眾提供
溪州鄉成功村活動中心旁空地被清潔隊堆置回收物，居民覺得影響環境衛生。圖／民眾提供

延伸閱讀

台南東區寸土寸金公有停車場竟淪私人車庫？盤點納入收費

彰化首座弱勢長者與身障者終老庇護家園 獲捐交通車

台電興達電廠要擴建 高雄永安居民嘶聲抗議：不要再蓋了

基隆深澳國小遷址 舊校區閒置17年被視為治安死角 拆除工程今動工

相關新聞

白沙屯媽、大甲媽再度「雙媽會」？ 4月18日在彰化定分曉

台灣兩大宗教盛事—白沙屯媽祖徒步北港朝天宮進香及大甲鎮瀾宮媽祖遶境新港奉天宮，由於今年時程相近，屆時大甲媽遶境南下與白沙屯媽進香返程北上，可能再上演難得一見的「雙媽會」，令人期待；白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬研判，最有可能是4月18日在彰化相遇。

影／彰化溪州活動中心旁成垃圾堆置場引民怨 清潔隊緊急清空

彰化縣溪州鄉長參選人巫宛萍今天貼文說，接獲鄉親陳情溪州鄉成功村活動中心旁，竟被清潔隊堆置大量垃圾和回收物，且一旁還有鄉立幼兒園和長輩關懷據點，實在影響環境衛生；公所表示是因春節前後資源回收物暴增，清潔車只好暫時先把資源回收物放在活動中心旁的空地，清潔隊今天也緊急清運回收物，下午已完全清空。

豐原親子走進蔥田 豐原食農教育體驗迎接白色情人節

本周六3月14日是白色情人節，台中市豐原區農會今天結合冬季盛產的在地特色農產品「豐原大蔥」，辦理「蔥滿幸福．大聲說愛您」食農教育活動。許多小朋友下田體驗，大蔥比小朋友身高還高，可愛畫面吸引家長拍照。

提供便利服務搬到市中心 大甲警分局交通分隊今天搬家

為提升交通事故處理效率並強化市區交通服務量能，台中市警局大甲交通分隊今天搬遷至警備隊合署辦公，就在大甲分局廳舍左側，駐地調整經整體評估勤務需求與交通服務便利性後所作規劃，搬到大甲市區中心，民眾洽公更方便。

看見幸福台灣／「幸福城市第10站」南投 觀光大縣 青年回流

南投縣居住環境得天獨厚，是擁有好山好水、眾多知名景點的觀光大縣，近年縣府積極推動青年就業，重視青年發展，已有許多優秀青年職人返鄉；同時縣府也打造專屬品牌「品味南投」，將南投亮點推展至全國與國外。

看見幸福台灣／南投縣長許淑華 零負債惠及縣民

南投縣在縣長許淑華帶領下，達成歷史性里程碑：全縣公共債務清零。上任時負債91億元的南投，經過近三年節流開源，去年10月23日全數償還最後17.5億元，成為零負債縣市。許淑華表示，零負債是新起點，「節省下來的資源，要回饋縣民，打造全齡宜居南投。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。