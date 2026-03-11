影／彰化溪州活動中心旁成垃圾堆置場引民怨 清潔隊緊急清空

彰化縣溪州鄉長參選人巫宛萍今天貼文說，接獲鄉親陳情溪州鄉成功村活動中心旁，竟被清潔隊堆置大量垃圾和回收物，且一旁還有鄉立幼兒園和長輩關懷據點，實在影響環境衛生；公所表示是因春節前後資源回收物暴增，清潔車只好暫時先把資源回收物放在活動中心旁的空地，清潔隊今天也緊急清運回收物，下午已完全清空。

溪州鄉莿仔埤圳產業文化協會執行長巫宛萍說，近日有民眾陳情說，成功村活動中心旁堆滿大量垃圾與回收物，從春節前後堆到現在，由於活動中心內還有鄉立幼兒園的小朋友在上課，也設有社區長輩關懷據點，是居民每天出入的重要公共空間，這樣堆置實在衛生堪慮。

巫宛萍說，一查才發現竟是公共空間被鄉公所當作臨時垃圾堆置場，卻沒有任何公開說明，也沒有說明要堆置到何時，造成居民不安與質疑。

溪州鄉公所回應說，因為春節前後資源回收物暴增，清潔車只好暫時先把資源回收物放在活動中心旁的公所公有地，否則載回隊部來回要多40分鐘，會影響後續清運時間，置放空地的是資源回收物，公所近日已陸續清運回隊部，今天更緊急清運空地回收物，下午已完全清空。

公所清潔隊今天緊急清運空地回收物，下午已完全清空。圖／溪州公所提供