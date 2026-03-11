影／台中市消防葫蘆墩高級救護隊揭牌 強化北台中救護防線

台中市消防局今天下午在第一救災救護大隊舉行「葫蘆墩高級救護隊」揭牌儀式，宣告北台中首支高級救護隊正式成軍，台中市緊急救護體系再升級。台中市消防局已成立博館和赫力高級救護隊，今天是台中第3支高級救護隊成軍。

台中市消防局長孫福佑表示，隨著豐原、潭子、大雅、神岡及后里等地區人口成長與交通往來頻繁，民眾對高品質緊急救護服務的需求日益增加。「葫蘆墩高級救護隊」的成立，將有效強化北台中到院前救護能量，為市民爭取更多生命搶救的黃金時間。

今天揭牌儀式同步公開設置於豐原訓練中心3樓，中台灣首座「沉浸情境實驗室」，實驗室耗資新台幣450萬元，是一個整合高擬真情境模擬與智慧控制系統的先進救護訓練空間特色在於利用高解析度投影、音效、煙霧等多感官設備，模擬出幾可亂真的災害現場。訓練結束後，可透過即時影像監控與回放系統進行分析，讓消防人員在高度擬真的壓力下強化其應變能力、臨床判斷力與團隊協作，全面提升緊急醫療救護的服務品質。

今天下午演練，結合虛擬實境及擬真傷妝訓練，模擬重大創傷與OHCA等高風險救護情境，並由高級救護技術員（EMTP）實地演練氣管插管、骨內針注射（IO）及給藥等高階救護處置，展現台中市到院前急救專業實力進行。

消防局表示，救護工作不能只依賴理論訓練，透過沉浸式情境模擬，能有效提升救護人員在高壓環境下的臨場判斷與處置精準度，確保面對各類突發事故時，皆能迅速、正確應變。

今天揭牌儀式，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔與台中市議員邱愛珊等人到場，另有山城地區醫院代表參加。

記者游振昇／攝影

記者游振昇／攝影