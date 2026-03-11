快訊

影／台中市消防葫蘆墩高級救護隊揭牌 強化北台中救護防線

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台中市消防局今天下午在第一救災救護大隊舉行「葫蘆墩高級救護隊」揭牌儀式,宣告北台中首支高級救護隊正式成軍。記者游振昇/攝影
台中市消防局今天下午在第一救災救護大隊舉行「葫蘆墩高級救護隊」揭牌儀式，宣告北台中首支高級救護隊正式成軍。記者游振昇／攝影

台中市消防局今天下午在第一救災救護大隊舉行「葫蘆墩高級救護隊」揭牌儀式，宣告北台中首支高級救護隊正式成軍，台中市緊急救護體系再升級。台中市消防局已成立博館和赫力高級救護隊，今天是台中第3支高級救護隊成軍。

台中市消防局長孫福佑表示，隨著豐原、潭子、大雅、神岡及后里等地區人口成長與交通往來頻繁，民眾對高品質緊急救護服務的需求日益增加。「葫蘆墩高級救護隊」的成立，將有效強化北台中到院前救護能量，為市民爭取更多生命搶救的黃金時間。

今天揭牌儀式同步公開設置於豐原訓練中心3樓，中台灣首座「沉浸情境實驗室」，實驗室耗資新台幣450萬元，是一個整合高擬真情境模擬與智慧控制系統的先進救護訓練空間特色在於利用高解析度投影、音效、煙霧等多感官設備，模擬出幾可亂真的災害現場。訓練結束後，可透過即時影像監控與回放系統進行分析，讓消防人員在高度擬真的壓力下強化其應變能力、臨床判斷力與團隊協作，全面提升緊急醫療救護的服務品質。

今天下午演練，結合虛擬實境及擬真傷妝訓練，模擬重大創傷與OHCA等高風險救護情境，並由高級救護技術員（EMTP）實地演練氣管插管、骨內針注射（IO）及給藥等高階救護處置，展現台中市到院前急救專業實力進行。

消防局表示，救護工作不能只依賴理論訓練，透過沉浸式情境模擬，能有效提升救護人員在高壓環境下的臨場判斷與處置精準度，確保面對各類突發事故時，皆能迅速、正確應變。

今天揭牌儀式，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔與台中市議員邱愛珊等人到場，另有山城地區醫院代表參加。

台中市消防局今天下午在第一救災救護大隊舉行「葫蘆墩高級救護隊」揭牌儀式,宣告北台中首支高級救護隊正式成軍,首座「沉浸情境實驗室」亮相。記者游振昇/攝影
台中市消防局今天下午在第一救災救護大隊舉行「葫蘆墩高級救護隊」揭牌儀式，宣告北台中首支高級救護隊正式成軍，首座「沉浸情境實驗室」亮相。記者游振昇／攝影

台中市消防局今天下午在第一救災救護大隊舉行「葫蘆墩高級救護隊」揭牌儀式,宣告北台中首支高級救護隊正式成軍。記者游振昇/攝影
台中市消防局今天下午在第一救災救護大隊舉行「葫蘆墩高級救護隊」揭牌儀式，宣告北台中首支高級救護隊正式成軍。記者游振昇／攝影

台中市消防局今天下午在第一救災救護大隊舉行「葫蘆墩高級救護隊」揭牌儀式,宣告北台中首支高級救護隊正式成軍。記者游振昇/攝影
台中市消防局今天下午在第一救災救護大隊舉行「葫蘆墩高級救護隊」揭牌儀式，宣告北台中首支高級救護隊正式成軍。記者游振昇／攝影

相關新聞

白沙屯媽、大甲媽再度「雙媽會」？ 4月18日在彰化定分曉

台灣兩大宗教盛事—白沙屯媽祖徒步北港朝天宮進香及大甲鎮瀾宮媽祖遶境新港奉天宮，由於今年時程相近，屆時大甲媽遶境南下與白沙屯媽進香返程北上，可能再上演難得一見的「雙媽會」，令人期待；白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬研判，最有可能是4月18日在彰化相遇。

影／彰化溪州活動中心旁成垃圾堆置場引民怨 清潔隊緊急清空

彰化縣溪州鄉長參選人巫宛萍今天貼文說，接獲鄉親陳情溪州鄉成功村活動中心旁，竟被清潔隊堆置大量垃圾和回收物，且一旁還有鄉立幼兒園和長輩關懷據點，實在影響環境衛生；公所表示是因春節前後資源回收物暴增，清潔車只好暫時先把資源回收物放在活動中心旁的空地，清潔隊今天也緊急清運回收物，下午已完全清空。

豐原親子走進蔥田 豐原食農教育體驗迎接白色情人節

本周六3月14日是白色情人節，台中市豐原區農會今天結合冬季盛產的在地特色農產品「豐原大蔥」，辦理「蔥滿幸福．大聲說愛您」食農教育活動。許多小朋友下田體驗，大蔥比小朋友身高還高，可愛畫面吸引家長拍照。

提供便利服務搬到市中心 大甲警分局交通分隊今天搬家

為提升交通事故處理效率並強化市區交通服務量能，台中市警局大甲交通分隊今天搬遷至警備隊合署辦公，就在大甲分局廳舍左側，駐地調整經整體評估勤務需求與交通服務便利性後所作規劃，搬到大甲市區中心，民眾洽公更方便。

看見幸福台灣／「幸福城市第10站」南投 觀光大縣 青年回流

南投縣居住環境得天獨厚，是擁有好山好水、眾多知名景點的觀光大縣，近年縣府積極推動青年就業，重視青年發展，已有許多優秀青年職人返鄉；同時縣府也打造專屬品牌「品味南投」，將南投亮點推展至全國與國外。

看見幸福台灣／南投縣長許淑華 零負債惠及縣民

南投縣在縣長許淑華帶領下，達成歷史性里程碑：全縣公共債務清零。上任時負債91億元的南投，經過近三年節流開源，去年10月23日全數償還最後17.5億元，成為零負債縣市。許淑華表示，零負債是新起點，「節省下來的資源，要回饋縣民，打造全齡宜居南投。」

