影／埔鹽綜合行政大樓今啟用剪綵 縣長王惠美妙答未來動向

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
埔鹽鄉綜合行政大樓今天舉行啟用典禮，彰化縣長王惠美（右4）等人一起為新大樓剪綵。記者林宛諭／攝影
埔鹽鄉綜合行政大樓今天舉行啟用典禮，彰化縣長王惠美（右4）等人一起為新大樓剪綵。記者林宛諭／攝影

彰化縣埔鹽鄉綜合行政大樓今天舉行啟用典禮，彰化縣長王惠美表示，縣府自籌1億432萬元，整合警察局埔鹽分駐所、消防局埔鹽消防分隊及溪湖戶政事務所埔鹽辦公室等3個單位興建新大樓，提升服務效能，為地方公共服務立下新里程碑。

今天啟用典禮由王惠美主持，立委謝衣鳯、副議長許原龍、埔鹽鄉長許文萍、多位縣議員等地方人士共同剪綵。

王惠美說，埔鹽鄉綜合行政大樓透過縣府整合土地，各局處提出需求，再由工務處進行整體規劃，興建地上4層，總樓地板面積534坪，2023年中開工至今落成啟用。大樓1、2、4樓提供警察局埔鹽分駐所及消防局埔鹽消防分隊使用，3樓為溪湖戶政事務所埔鹽辦公室及共同使用空間，除提供同仁更好的辦公環境，也讓鄉親洽公能有更舒適便利的體驗。

王惠美說，警察同仁維護治安、交通及各項勤務都很繁重。過去相關加給因缺乏法源難以調整，最近行政院已核定相關法令，從今年3月1日開始調整。彰化縣警察局可發給「勤務繁重加成」，依原支警勤加給等級數額最高加4成支給，每人每月最高可增加3880元；刑事警察「刑事加成」按原支警勤加給等級數額加6成改為加8成支給，每人每月可增加1940元。

王惠美也仔細巡視新大樓後說，3單位在空間設計上如果能有更多整合性，對空間的利用會更好，未來在其他鄉鎮若興建類似綜合性行政大樓也可做為參考，這也是她先前在彰化設計展中得到的觀念。

而王惠美即將任期屆滿，大家對她未來動向相當關注，地方傳出她可能爭取國民黨不分區立委，也可能回鍋選立委，甚至因賴清德總統日前到彰化時，曾公開讚許王惠美在地方的施政，近日更傳出她可能被執政黨延攬入閣，但春節後她參加國民黨彰化縣黨部新春團拜活動致詞時說 「她沒要選了」，現在的任務就是把年輕人拉上來，讓國民黨人才不要有斷層，更引起揣測。

今天王惠美再被記者問到對外界傳聞的看法，她笑說 「我卸任的時候，我找工作會告訴你們。」

埔鹽鄉綜合行政大樓今天舉行啟用典禮，整合埔鹽分駐所、埔鹽消防分隊及溪湖戶政事務所埔鹽辦公室等3單位興建新大樓，以提升服務效能。記者林宛諭／攝影
埔鹽鄉綜合行政大樓今天舉行啟用典禮，整合埔鹽分駐所、埔鹽消防分隊及溪湖戶政事務所埔鹽辦公室等3單位興建新大樓，以提升服務效能。記者林宛諭／攝影

埔鹽鄉綜合行政大樓今天舉行啟用典禮，彰化縣長王惠美（前左）仔細巡視新大樓，提供意見給工務處。記者林宛諭／攝影
埔鹽鄉綜合行政大樓今天舉行啟用典禮，彰化縣長王惠美（前左）仔細巡視新大樓，提供意見給工務處。記者林宛諭／攝影

