豐原親子走進蔥田 豐原食農教育體驗迎接白色情人節
本周六3月14日是白色情人節，台中市豐原區農會今天結合冬季盛產的在地特色農產品「豐原大蔥」，辦理「蔥滿幸福．大聲說愛您」食農教育活動。許多小朋友下田體驗，大蔥比小朋友身高還高，可愛畫面吸引家長拍照。
豐原區農會今天與台中市豐原親子館合作舉辦親子專場，邀請3至6歲幼兒與家長一起走進大蔥田，體驗採收與互動活動。
多位小朋友體驗親手採收大蔥，看到比自己還高的大蔥很興奮，也在產銷班唐昌賢農友的實地介紹中了解大蔥的生長環境與栽種方式。家政班李淑卿老師教作大蔥花束DIY，讓小朋友親手製作大蔥花束送給父母，一起大聲說出「愛您」。
豐原區農會小組長蔡怡萱表示，豐原因氣候與土壤地理條件適宜，種植的大蔥品質優良，農會努力輔導通過集團產銷履歷驗證，為民眾帶來更優質且安心的大蔥。
豐原親子館督導江靜茹表示，這次與農會合作辦理食農教育活動，希望讓小朋友透過觀察、觸摸與體驗等五感學習方式，認識在地農作物。
豐原大蔥主要品種為東京蔥「長悅」，又稱「東京蔥」，別名「甜蔥」，產季約為每年12月底至隔年3月，以食用蔥白為主。肉質柔軟、口感脆甜且多汁鮮嫩，適合火鍋、燉煮或鹽烤料理。洽詢專線：豐原區農會 (04)25224111
