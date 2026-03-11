提供便利服務搬到市中心 大甲警分局交通分隊今天搬家

為提升交通事故處理效率並強化市區交通服務量能，台中市警局大甲交通分隊今天搬遷至警備隊合署辦公，就在大甲分局廳舍左側，駐地調整經整體評估勤務需求與交通服務便利性後所作規劃，搬到大甲市區中心，民眾洽公更方便。

大甲分局交通分隊原駐地位於大甲區北端「幼獅工業區」內，大甲分局經分析114年下半年各類交通事故佔比，大甲區約佔45.1%；其中發生地點溪北地區（西歧及日南所）約佔12%、溪南地區（大甲所）約佔33%，考量事故發生地點以大甲市區為主，員警處理各類交通事故時常須舟車勞頓、疲於奔命，為縮短勤務反應時間、提升交通事故處理效率，並加強市區交通秩序維護，經審慎評估後，決議將交通分隊搬遷至警備隊。

大甲分局表示，交通分隊搬遷後各項交通服務與勤務均維持正常運作，民眾如有交通事故處理或相關交通問題諮詢需求，仍可透過既有聯絡方式與員警聯繫。分局將持續秉持為民服務精神，致力維護轄區交通秩序與用路人安全，共同營造安全、順暢之交通環境。大甲分局交通分隊地址：台中市大甲區中山路1段963-1號（大甲分局左側）服務電話： 04-26820785