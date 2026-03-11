快訊

提供便利服務搬到市中心 大甲警分局交通分隊今天搬家

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
為提供便利性及強化市區交通服務效能，台中市大甲警分局交通分隊今天搬到新址。圖／警方提供
為提供便利性及強化市區交通服務效能，台中市大甲警分局交通分隊今天搬到新址。圖／警方提供

為提升交通事故處理效率並強化市區交通服務量能，台中市警局大甲交通分隊今天搬遷至警備隊合署辦公，就在大甲分局廳舍左側，駐地調整經整體評估勤務需求與交通服務便利性後所作規劃，搬到大甲市區中心，民眾洽公更方便。

大甲分局交通分隊原駐地位於大甲區北端「幼獅工業區」內，大甲分局經分析114年下半年各類交通事故佔比，大甲區約佔45.1%；其中發生地點溪北地區（西歧及日南所）約佔12%、溪南地區（大甲所）約佔33%，考量事故發生地點以大甲市區為主，員警處理各類交通事故時常須舟車勞頓、疲於奔命，為縮短勤務反應時間、提升交通事故處理效率，並加強市區交通秩序維護，經審慎評估後，決議將交通分隊搬遷至警備隊。

大甲分局表示，交通分隊搬遷後各項交通服務與勤務均維持正常運作，民眾如有交通事故處理或相關交通問題諮詢需求，仍可透過既有聯絡方式與員警聯繫。分局將持續秉持為民服務精神，致力維護轄區交通秩序與用路人安全，共同營造安全、順暢之交通環境。大甲分局交通分隊地址：台中市大甲區中山路1段963-1號（大甲分局左側）服務電話： 04-26820785

交通事故 台中市

相關新聞

人力不足 台中東勢公車「90延」突停駛

台中市東勢區民眾日前反映，行經山城地區的公車「九十延」路線突然停駛，造成通學與通勤不便。業者說明因駕駛請產假，導致人力調度不足，已找遊覽車替代。交通局已依規定裁罰，要求昨起恢復正常行駛。

看不懂 彰首條行人優先區挨批

彰化市知名小吃聚集的陳陵路三月初畫設彰化首條行人優先區，但不少人反映看不懂，宛如「鬼畫符」無法落實行人優先。縣議員要求相關政策應有完善配套與事前溝通。縣府交通處與警察局則表示，目前將以宣導為主，提醒行經該路段車輛減速慢行。

南投焚化爐遭質疑離淨水廠僅1.5公里 縣府這樣說

南投名間焚化爐案將於16日辦理第二次環評範疇界定會議，立委陳昭姿今偕同環團、自救會質疑預定地距淨水場僅1.5公里，恐汙染飲用水源，要求暫停環評程序，並重新選址。縣府表示，沒有汙廢水問題，空汙將納二階環評評估。

看見幸福台灣／「幸福城市第10站」南投 觀光大縣 青年回流

南投縣居住環境得天獨厚，是擁有好山好水、眾多知名景點的觀光大縣，近年縣府積極推動青年就業，重視青年發展，已有許多優秀青年職人返鄉；同時縣府也打造專屬品牌「品味南投」，將南投亮點推展至全國與國外。

看見幸福台灣／南投縣長許淑華 零負債惠及縣民

南投縣在縣長許淑華帶領下，達成歷史性里程碑：全縣公共債務清零。上任時負債91億元的南投，經過近三年節流開源，去年10月23日全數償還最後17.5億元，成為零負債縣市。許淑華表示，零負債是新起點，「節省下來的資源，要回饋縣民，打造全齡宜居南投。」

看見幸福台灣／國泰人壽 北醫大醫療服務隊 前進山區義診

偏鄉地區長期醫療資源缺乏，居民可能因此錯過治療黃金時期。臺北醫學大學學生組成山地社區醫療服務隊，已成立超過30年，今年2月服務隊在國泰公益集團卓越獎助計畫支持下，前往南投仁愛鄉六個部落為居民健康檢查、衛教、牙科診療等，並舉辦國小育樂營陪伴山區居民與學童。

