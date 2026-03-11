聽新聞
看不懂 彰首條行人優先區挨批

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣府彰化市陳陵路鬧區，畫設全縣首條行人優先區，路面以黃底格子標線標示，並限速廿公里，不少人反映看不懂。圖／彰化縣府提供

彰化市知名小吃聚集的陳陵路三月初畫設彰化首條行人優先區，但不少人反映看不懂，宛如「鬼畫符」無法落實行人優先。縣議員要求相關政策應有完善配套與事前溝通。縣府交通處與警察局則表示，目前將以宣導為主，提醒行經該路段車輛減速慢行。

縣府在陳陵路自中正路二段至和平路約二百七十公尺路段，畫設全縣首條行人優先區，路面以黃色底格子標線標示，並設置限速廿公里標誌。該路段鄰近小西商圈，周邊聚集阿璋肉圓、貓鼠麵等知名小吃店，人潮穩定、步行活動頻繁，彰化市公所過去也曾在此舉辦封街塗鴉活動。

施姓居民表示，她一開始並不清楚標線的意義，直到聽他人解釋才知道該路段車輛限速降至廿公里以下，且行人享有優先路權。但她認為，現場沒有執法人員或科技執法輔助，實際效果有限；也有店家表示，若能先建立行人優先示範區，將有助吸引各單位在周邊舉辦活動，帶動商圈人潮與商機。

縣府交通處指出，行人優先區是依據去年新訂的道路號誌設置規則，兼顧既有道路條件，保留必要車道寬度與通行彈性空間。除車速不得超過廿公里外，也禁按喇叭。針對居民與店家的建議，彰化縣警察局交通隊表示，將合作加強宣導。

議員吳韋達表示，他支持設置行人優先區，作為城市朝低碳與友善步行環境發展的一環，但推動過程應加強溝通與宣導。他也指出，陳陵路周邊商家密集，行人優先區的推動不應只停留在路面標線，另包括周邊停車配套、商家卸貨需求以及人車動線，都應納入整體規畫。

交通處長林孟弘表示，陳陵路本身路幅不足，因此未再畫設分向指示線；未來若有增設卸貨區的需求，將先與地方店家取得共識。交通處先前曾召開地方說明會，後續如需調整，也會先與地方溝通，再進行檢討與修正。

科技執法 行人 吳韋達

相關新聞

看不懂 彰首條行人優先區挨批

人力不足 台中東勢公車「90延」突停駛

台中市東勢區民眾日前反映，行經山城地區的公車「九十延」路線突然停駛，造成通學與通勤不便。業者說明因駕駛請產假，導致人力調度不足，已找遊覽車替代。交通局已依規定裁罰，要求昨起恢復正常行駛。

南投焚化爐遭質疑離淨水廠僅1.5公里 縣府這樣說

南投名間焚化爐案將於16日辦理第二次環評範疇界定會議，立委陳昭姿今偕同環團、自救會質疑預定地距淨水場僅1.5公里，恐汙染飲用水源，要求暫停環評程序，並重新選址。縣府表示，沒有汙廢水問題，空汙將納二階環評評估。

幫孩子找回快樂能力！ 中市設社會情緒學習資源中心

焦慮、情緒失控，會讓孩子陷入身心健康危機，強化兒少的心理韌性已經是全球共識。台中市教育局在台中二中設立「台中市社會情緒學習（SEL）資源中心」，將於3月20日掛牌，協助學生培養心理韌性與情緒素養，打造更具支持力的學習環境。

名間焚化爐選址預定地1.5公里有淨水場 環團：二階環評範疇界定應停止

南投名間焚化爐案將於3月16日召開第二次環評範疇界定會議。立法委員陳昭姿今偕同環保團體與自救會指出，距焚化爐預定地1.5公里有淨水場，擔憂恐汙染當地飲用水源，南投縣政府應停止二階環評範疇界定會議，並重新選址。農業部今也再次表態，農業是南投唯一的經濟來源，建議南投縣府應另外選址。

台中「國道橋下運動場」地圖曝光！霧峰再添1處「滑步車天堂」

台中市運動局活化國道高速公路橋下閒置空間，在霧峰、大里、龍井、神岡等4區闢建12處球場，深受民眾好評。市議員張芬郁表示，在她爭取下，霧峰區四德路498巷國道三號橋下空間近日動工，將闢建滑步車等多功能場所，為霧峰區再添一處民眾休閒空間。

