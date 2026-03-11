看不懂 彰首條行人優先區挨批

彰化市知名小吃聚集的陳陵路三月初畫設彰化首條行人優先區，但不少人反映看不懂，宛如「鬼畫符」無法落實行人優先。縣議員要求相關政策應有完善配套與事前溝通。縣府交通處與警察局則表示，目前將以宣導為主，提醒行經該路段車輛減速慢行。

縣府在陳陵路自中正路二段至和平路約二百七十公尺路段，畫設全縣首條行人優先區，路面以黃色底格子標線標示，並設置限速廿公里標誌。該路段鄰近小西商圈，周邊聚集阿璋肉圓、貓鼠麵等知名小吃店，人潮穩定、步行活動頻繁，彰化市公所過去也曾在此舉辦封街塗鴉活動。

施姓居民表示，她一開始並不清楚標線的意義，直到聽他人解釋才知道該路段車輛限速降至廿公里以下，且行人享有優先路權。但她認為，現場沒有執法人員或科技執法輔助，實際效果有限；也有店家表示，若能先建立行人優先示範區，將有助吸引各單位在周邊舉辦活動，帶動商圈人潮與商機。

縣府交通處指出，行人優先區是依據去年新訂的道路號誌設置規則，兼顧既有道路條件，保留必要車道寬度與通行彈性空間。除車速不得超過廿公里外，也禁按喇叭。針對居民與店家的建議，彰化縣警察局交通隊表示，將合作加強宣導。

議員吳韋達表示，他支持設置行人優先區，作為城市朝低碳與友善步行環境發展的一環，但推動過程應加強溝通與宣導。他也指出，陳陵路周邊商家密集，行人優先區的推動不應只停留在路面標線，另包括周邊停車配套、商家卸貨需求以及人車動線，都應納入整體規畫。

交通處長林孟弘表示，陳陵路本身路幅不足，因此未再畫設分向指示線；未來若有增設卸貨區的需求，將先與地方店家取得共識。交通處先前曾召開地方說明會，後續如需調整，也會先與地方溝通，再進行檢討與修正。