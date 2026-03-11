人力不足 台中東勢公車「90延」突停駛

台中市東勢區民眾日前反映，行經山城地區的公車「九十延」路線突然停駛，造成通學與通勤不便。業者說明因駕駛請產假，導致人力調度不足，已找遊覽車替代。交通局已依規定裁罰，要求昨起恢復正常行駛。

台中市交通局表示，市區客運駕駛應配置一千四百六十七人，受到疫情等影響，近年人數最少時，在職人數僅約一千二百人，經二○二三年與去年七月兩度調整運價，市府要求客運業者為駕駛加薪至少八千元，目前駕駛人數止跌回升，約有近一千三百人在職。

交通局表示，目前公車準點率提升到九十五個百分點以上，脫班率不到五個百分點；市府正在研擬自駕公車系統，並推出帶薪訓練、久任獎金等等，盼繼續彌補人力缺口。

東勢民眾在臉書社團指出，從開學至今，豐原客運營運的「九十延」公車路線上午六時三十分班次至少停駛八次，質疑業者領取市府補助卻任意停班，影響乘客權益。居民表示，偏遠地區學生為了上學往往需要多次轉車，相較市區有公車可開進校園，山城居民卻常面臨班次不穩定的問題，感到不公平。

中市議員吳振嘉與石岡區九房里長張鴻斌接獲反映，要求確保偏鄉大眾運輸權益。交通局將開罰豐原客運，要求指定駕駛負責該班次，確保平日班次恢復正常，維持尖峰通勤需求。

豐原客運回應指出，目前公車駕駛人力普遍短缺，公司已調派部分遊覽車駕駛支援公車路線，希望盡量減少影響。

台中市公車「九十路」豐原至東勢高工，由豐原客運營運，主要往返豐原與東勢之間，車程約四十五分鐘，沿線涵蓋商圈與多所學校，是山城地區重要的通學與通勤交通工具。