看見幸福台灣／國泰人壽 北醫大醫療服務隊 前進山區義診

偏鄉地區長期醫療資源缺乏，居民可能因此錯過治療黃金時期。臺北醫學大學學生組成山地社區醫療服務隊，已成立超過30年，今年2月服務隊在國泰公益集團卓越獎助計畫支持下，前往南投仁愛鄉六個部落為居民健康檢查、衛教、牙科診療等，並舉辦國小育樂營陪伴山區居民與學童。

過去南投仁愛鄉醫療資源較未普及，居民若要就醫須花費大量時間下山，臺北醫學大學山地社區醫療服務隊成立初衷是希望將醫療資源帶進需要幫助的地區，隨近年服務穩定，團隊增設育樂營，希望讓家長安心工作，也讓孩子們有學習與陪伴的空間。

國泰公益集團長期關心偏鄉醫療資源，在這次義診服務及育樂營計畫中，也挹注醫療器材添購、教案道具製作與山上生活所需物資等，對服務隊幫助極大，而在卓越獎助計畫提案時，評審委員們也建議，服務隊可邀請更多專科醫師，如：皮膚科與眼科醫師參與，提升診療專業度。

臺北醫學大學服務隊醫療隊長王擇勛表示，這次服務醫療隊走訪六個部落義診，診療內容包含牙科治療、一般內科門診、皮膚與眼科問題評估，以及基本健康檢測，如：量血壓與衛教宣導。

王擇勛分享，當地居民最常見的問題集中在牙齒、眼睛與皮膚疾病，由於交通不便加上部分長者行動困難，病情往往拖延至較嚴重程度，此次義診中也發現一名長者眼睛紅腫異常，醫師評估情況嚴重後，立即請村長協助安排後續轉診，盼能即時治療。

今年服務隊在國小育樂營安排金融理財、健康教育、語文學習、性別平等與情緒探索等主題，及利用課輔時間協助孩子完成寒假作業，服務過程中最令團隊印象深刻的是，孩子比以前更勇於談夢想。

臺北醫學大學服務隊大隊長李婕妤說，有些孩子原本對未來缺乏想像，但透過文字或畫畫，也更能思考不同職業發展的可能性，及未來想學習的科系與方向，更明白未來發展並不是只能留在部落或到附近城市工作而已，外面的世界還有更多的選擇。

至於未來目標，李婕妤表示，今年暑假服務隊也將再度出隊，並計畫延長服務時間、走訪更多部落，也希望能夠將醫療相關主題融入國小育樂營課程。（翁至威）