看見幸福台灣／南投縣長許淑華 零負債惠及縣民

經濟日報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣長許淑華。 南投縣政府／提供
南投縣在縣長許淑華帶領下，達成歷史性里程碑：全縣公共債務清零。上任時負債91億元的南投，經過近三年節流開源，去年10月23日全數償還最後17.5億元，成為零負債縣市。許淑華表示，零負債是新起點，「節省下來的資源，要回饋縣民，打造全齡宜居南投。」

財政健康直接轉化為社福加碼。今年4月1日起，設籍南投縣65歲以上長輩及55歲以上原住民的健保自付額，由縣府全額負擔，每月最高826元，全年可省近萬元。政策不排富、無設籍年限限制，預計惠及逾10萬人，讓子女經濟壓力大幅減輕。許淑華說，這項福利是縣府長期努力的目標，能真正讓長輩受惠。

偏鄉長者也能享便利醫療服務，全國首創「送藥到府線上系統」上線，偏鄉長者就醫無虞；孕婦乘車補助的「南投好孕卡」也持續運作，縣府相關措施獲衛福部健康城市暨高齡友善城市卓越獎肯定。

教育建設同步升級。南投數位學習推動辦公室全國第一，偏鄉孩童也能享受平等學習機會。出國獎助學金規模從800萬元增至1,300萬元，兩年內補助44校、50名學生，讓孩子展翅高飛。

休閒娛樂與親子空間也不落人後。一鄉鎮一親子共融公園計畫持續推動，埔里福興溫泉、草屯酷比、竹山竹夢、魚池伊達邵、國姓橋聳雲天等公園相繼落成。家長帶著孩子在新公園奔跑，孩子的笑聲成了最佳掌聲。

交通便利性提升更有感。「幸福巴士2.0」已在多鄉鎮開辦，解決偏鄉最後一哩路，2026年內將完成全縣布建。南投市、埔里、草屯、集集規劃興建轉運站，已設十處智慧候車亭、六處智慧站牌；台灣好行路線全台最多，新闢6673客運路線串聯高鐵彰化站與台鐵田中站，長者、學生出行更安全，也活絡地方經濟。

觀光新亮點吸睛。草屯九九峰氦氣球樂園今年2月11日啟用，總投資5.22億元，引進法國Aerophile氦氣球，可升至300公尺俯瞰九九峰壯麗地景，結合餐飲、步道及環境教育，成為南投全新打卡景點。

南投以「領投發展、全齡宜居、創新永續」為主軸，零負債為縣府注入強大動能。

數位學習 南投縣 南投

