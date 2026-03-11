看見幸福台灣／「幸福城市第10站」南投 觀光大縣 青年回流

南投縣居住環境得天獨厚，是擁有好山好水、眾多知名景點的觀光大縣，近年縣府積極推動青年就業，重視青年發展，已有許多優秀青年職人返鄉；同時縣府也打造專屬品牌「品味南投」，將南投亮點推展至全國與國外。

南投縣在經濟日報舉辦的「2025縣市幸福指數大調查」中排名第十，較前一年進步二名。

其中在政府統計數據上，「就業」指標排名全台第一，表現優異；民意調查中的「教育成就 」與「個人安全 」獲得第三。

縣府積極落實「領投發展．全齡宜居．創新永續」政策方針，期盼將南投打造成宜居繁榮的永續城市。

為使年輕人能在南投安居樂業，近年來，縣府積極規劃並開發產業園區，已開發完成南投旺來產業園區及埔里微型產業園區等。

這些園區開發完成後，可支援及串聯相關產業鏈，並活絡地方觀光、經濟發展，讓更多人能在家鄉就業。

南投縣已有多位優秀青年職人，為支持更多在地或返鄉青年實現夢想，縣府2023年成立南投縣青年發展所，提供一站式服務。

響應行政院兆元投資國家發展方案，南投縣政府釋出「南投市轉運站新建營運移轉案」，未來透過BOT方式，力邀民間投資，打造多功能轉運服務中心，總投資金額上看10億元，希望帶動地方經濟與就業動能，形成具永續性與成長潛力的公私協力開發模式。

在觀光方面，全台首座高空氦氣球樂園「九九峰氦氣球樂園」在南投試營運，而當氦氣球升高，空中視野360度，可飽覽壯麗景觀。

該樂園是由縣府以OT促參方式透過薰衣草森林營運、管理，園區內結合咖啡、香草餐桌、在地食材餐廳、生態步道、手作坊與環境教育，園區以生態永續為核心，目標成為南投觀光新指標。

南投縣在2025縣市幸福指數大調查中，以政府統計數據來看，以「就業」項目表現最佳，其次為「居住」項目，平均每人居住面積為18.23坪，居全台第三。

民意調查結果來看，南投為全台第六，其中「教育成就」、「個人安全」滿意度最高，均為全台第三，「政府作為」滿意度排名第六，位居前段班，代表民眾對於縣府施政有感。