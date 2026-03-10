快訊

彰化首座弱勢長者與身障者終老庇護家園 獲捐交通車

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣第一座提供弱勢長者及身障者終老庇護園地的伯立歐家園，今獲捐1輛交通車。記者簡慧珍／攝影
彰化縣第一座提供弱勢長者及身障者終老庇護園地的伯立歐家園，今獲捐1輛交通車。記者簡慧珍／攝影

彰化縣伯立歐家園今年元月啟用，需要接送弱勢身障者的交通工具，今獲財團法人富宇社會福利慈善事業基金會捐贈1輛交通車，明起可服務竹塘等彰化縣西南角偏鄉的弱勢長者與身障者。

伯立歐家園在廣場舉行捐車儀式，富宇慈善基金會執行長張宇承把車鑰匙牌卡、車價158萬8千元牌卡交到伯立歐創辦人陳忠盛、院長許秀月手中。天氣雖冷，氣氛卻溫馨。

張宇承說，富宇慈善基金會秉持「關懷弱勢、回饋社會」理念，長期投入教育、醫療、長照及偏鄉社會福利等領域，並積極與在地社福團體合作，關注偏鄉長者與身心障礙者需求，希望捐車增進伯立歐家園交通接送服務，鼓勵弱勢族群走出家門、參與社區活動，維持健康與社會連結，實踐在地老化與社區共融的願景。

陳忠盛，伯立歐家園服務對象多為芳苑、竹塘、二林、大城等交通不便鄉鎮的弱勢長者與身心障礙者。交通接送一直是影響服務可及性的重要關鍵，富宇基金會捐車不僅改善伯立歐家園硬體設施，也代表企業重視長照與社會公益。

伯立歐家園第一期工程今年1月落成，無障礙住宅、日照中心、伯立歐故事館、教堂及多功能活動中心，是全縣第一座庇護身心障礙者和弱勢長者的園地。第二期工程今啟動募款，將興建伯立歐咖啡庇護工場與身心障礙職業重建中心，協助提升身障者就業的技能並期能增加就業機會。

身障者 彰化

