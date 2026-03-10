高虹安率團參訪台中 盧秀燕相迎展開市政交流

快訊

中央社／ 台中10日電
新竹市長高虹安（左3）10日率新竹市府團隊到台中市參訪，台中市長盧秀燕（右3）親自歡迎高虹安來訪，雙方並進行市政交流。（台中市政府提供）中央社
台中市長盧秀燕明天將出訪美國，新竹市長高虹安今天帶領團隊到台中市參訪綠美圖等建設，盧秀燕除表達歡迎及進行市政交流外，還期盼兩城市未來有更多合作及交流。

高虹安帶領新竹市府團隊到台中市綠美圖參訪，中午並與盧秀燕餐敘及進行市政交流。盧秀燕歡迎高虹安及新竹市府團隊蒞臨台中，並表示，台中跟新竹有相當密切的關係，除了兩位市長是好姐妹外，兩座城市也是姐妹城市。

盧秀燕表示，台中與新竹兩地生活圈非常密切，目前有相當多的台中市民往返新竹或竹科上班。她透露自己跟新竹有密切淵源，包括母親就是新竹人，很多親戚也都住在新竹，而自己從小就愛吃新竹美食「合興糕」。

盧秀燕指出，許多市民對高虹安先前承受的莫須有委屈有目共睹，如今司法已還給公道，高虹安也沒有因此而放棄或氣餒，這幾年持續推動新竹建設及社會福利發展；年輕女性市長有新的施政觀念，格外重視民生議題，很多住新竹的親友對高虹安的施政成果相當有感，期盼未來台中及新竹兩市能在市政上有更多合作及交流。

高虹安則表示，這次率團觀摩台中優良公共建設，首站先參訪去年甫開館的台中綠美圖；很榮幸能邀請到盧秀燕一起餐敘交流，期望未來兩座城市能有更多市政交流，推動城市發展，也祝福盧秀燕接下來至美國推動城市外交一切順利。

台中市 台中 盧秀燕 高虹安

