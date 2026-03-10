快訊

南投焚化爐遭質疑離淨水廠僅1.5公里 縣府這樣說

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
立法委員陳昭姿今偕同環保團體與自救會指出，距焚化爐預定地1.5公里有淨水場，擔憂恐汙染當地飲用水源，南投縣政府應停止二階環評範疇界定會議，並重新選址。圖／擷取自監督施政聯盟臉書直播
立法委員陳昭姿今偕同環保團體與自救會指出，距焚化爐預定地1.5公里有淨水場，擔憂恐汙染當地飲用水源，南投縣政府應停止二階環評範疇界定會議，並重新選址。圖／擷取自監督施政聯盟臉書直播

南投名間焚化爐案將於16日辦理第二次環評範疇界定會議，立委陳昭姿今偕同環團、自救會質疑預定地距淨水場僅1.5公里，恐汙染飲用水源，要求暫停環評程序，並重新選址。縣府表示，沒有汙廢水問題，空汙將納二階環評評估。

南投縣是台灣本島唯一沒有自主垃圾焚化設施的縣市，垃圾長期仰賴外運處理，隨各地焚化量能吃緊，代燒空間逐年縮減，導致全縣垃圾堆積量達30萬噸，縣府選址於名間鄉新民村興建焚化爐協助去化，引發環保團體及地方民眾強烈反彈。

由於，南投名間焚化爐案將於下周一辦理第二次環評範疇界定會議，立法委員陳昭姿今偕同環保團體、地方反焚化爐自救會開記者會，陳昭姿指出，該焚化爐預定地位於名竹盆地地下水豐沛區域，且距淨水場僅1.5公里，恐汙染飲用水源。

監督施政聯盟、名間鄉反焚化爐自救會、台灣健康空氣行動聯盟、台灣石虎保育協會等也擔憂，焚化爐預定地地下水豐沛，且為特定農業區，蓋焚化爐恐汙染水源、空氣及影響生態，應優先排除設置焚化爐等高汙染設施，要求縣府重新選址。

農業部今也再次表態，農業是南投唯一的經濟來源，建議南投縣府應另外選址。環境部則表示，由於該案是焚化廠開發行為，主管機關是南投縣政府，另本案選址造成水汙染、空汙的疑慮，南投縣政府也應依相關規定辦理。

對此，南投縣政府表示，已規畫該場區產生的高濃度有機廢水將進入焚化爐體燃燒；另洗車用水及生活用水經廢水設施處理後，會回收使用於如洗車、調藥等，因此該再生能源中心不會有任何廢汙水排放，自然不會對當地水質造成任何影響。

另，新民淨水廠與該再生能源中心預定地的直線距離為1.83公里，已無直接嚴重影響的可能；針對焚化廠空氣汙染物可能對淨水廠造成的影響，該府環保局將於第二階段環境影響評估階段納入評估內容。

焚化爐 陳昭姿 南投縣

相關新聞

幫孩子找回快樂能力！ 中市設社會情緒學習資源中心

焦慮、情緒失控，會讓孩子陷入身心健康危機，強化兒少的心理韌性已經是全球共識。台中市教育局在台中二中設立「台中市社會情緒學習（SEL）資源中心」，將於3月20日掛牌，協助學生培養心理韌性與情緒素養，打造更具支持力的學習環境。

名間焚化爐選址預定地1.5公里有淨水場 環團：二階環評範疇界定應停止

南投名間焚化爐案將於3月16日召開第二次環評範疇界定會議。立法委員陳昭姿今偕同環保團體與自救會指出，距焚化爐預定地1.5公里有淨水場，擔憂恐汙染當地飲用水源，南投縣政府應停止二階環評範疇界定會議，並重新選址。農業部今也再次表態，農業是南投唯一的經濟來源，建議南投縣府應另外選址。

台中「國道橋下運動場」地圖曝光！霧峰再添1處「滑步車天堂」

台中市運動局活化國道高速公路橋下閒置空間，在霧峰、大里、龍井、神岡等4區闢建12處球場，深受民眾好評。市議員張芬郁表示，在她爭取下，霧峰區四德路498巷國道三號橋下空間近日動工，將闢建滑步車等多功能場所，為霧峰區再添一處民眾休閒空間。

東勢人怨公車「90延」路線突停駛 台中交通局裁罰要求正常行駛

台中市東勢區民眾昨抱怨公車「90延」路線，豐原客運突然停駛造成搭車不便，台中市交通局追查，業者說明因為司機請產假，調度人力不足影響，交通局將對業者裁罰處分，並要求今天公車需正常行駛。

彰化首條行人優先區挨批看不懂 議員促補強配套

彰化縣府近日在彰化市知名小吃聚集的陳陵路劃設行人優先區，但不少民眾反映標線難以理解。彰化縣議會臨時會上，縣議員吳韋達質詢指出，民眾反映標線辨識不易，容易造成用路人混淆。縣府交通處表示，行人優先區是維護行人優先通行下，兼顧既有道路條件，保留必要車道寬度與通行彈性空間，後續也會持續宣導。

