南投焚化爐遭質疑離淨水廠僅1.5公里 縣府這樣說

南投名間焚化爐案將於16日辦理第二次環評範疇界定會議，立委陳昭姿今偕同環團、自救會質疑預定地距淨水場僅1.5公里，恐汙染飲用水源，要求暫停環評程序，並重新選址。縣府表示，沒有汙廢水問題，空汙將納二階環評評估。

南投縣是台灣本島唯一沒有自主垃圾焚化設施的縣市，垃圾長期仰賴外運處理，隨各地焚化量能吃緊，代燒空間逐年縮減，導致全縣垃圾堆積量達30萬噸，縣府選址於名間鄉新民村興建焚化爐協助去化，引發環保團體及地方民眾強烈反彈。

由於，南投名間焚化爐案將於下周一辦理第二次環評範疇界定會議，立法委員陳昭姿今偕同環保團體、地方反焚化爐自救會開記者會，陳昭姿指出，該焚化爐預定地位於名竹盆地地下水豐沛區域，且距淨水場僅1.5公里，恐汙染飲用水源。

監督施政聯盟、名間鄉反焚化爐自救會、台灣健康空氣行動聯盟、台灣石虎保育協會等也擔憂，焚化爐預定地地下水豐沛，且為特定農業區，蓋焚化爐恐汙染水源、空氣及影響生態，應優先排除設置焚化爐等高汙染設施，要求縣府重新選址。

農業部今也再次表態，農業是南投唯一的經濟來源，建議南投縣府應另外選址。環境部則表示，由於該案是焚化廠開發行為，主管機關是南投縣政府，另本案選址造成水汙染、空汙的疑慮，南投縣政府也應依相關規定辦理。

對此，南投縣政府表示，已規畫該場區產生的高濃度有機廢水將進入焚化爐體燃燒；另洗車用水及生活用水經廢水設施處理後，會回收使用於如洗車、調藥等，因此該再生能源中心不會有任何廢汙水排放，自然不會對當地水質造成任何影響。

另，新民淨水廠與該再生能源中心預定地的直線距離為1.83公里，已無直接嚴重影響的可能；針對焚化廠空氣汙染物可能對淨水廠造成的影響，該府環保局將於第二階段環境影響評估階段納入評估內容。