聽新聞
0:00 / 0:00
台中水湳轉運中心提前一周竣工 月底前公告招商
台中市政府興建水湳轉運中心將成為水湳經貿園區的重要交通樞紐，原定今年3月3日完工，提前約一周在2月27日報請竣工，採取委外營運，市府將在3月底前公告招商。交通局指出，水湳轉運中心將串聯國際會展中心、綠美圖與周邊重大建設的人潮與車流。
交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心耗資46億1544萬元，是市長盧秀燕上任後推動的四大轉運中心之一，設置國道客運月台42席、市區公車月台12席，以及汽車停車位614席、機車停車位1253席與自行車停車位604席，未來可整合多元運具。
交通局指出，水湳轉運中心開工以來順利推動，2月27日市府報請竣工，目前進入查驗與驗收階段，同步啟動招商作業；去年11月3日到1月2日首次公告招商，業界雖高度關注，考量近年國道客運市場環境等因素，無廠商投標，交通局正研擬提升招商條件與投資可行性，預計3月底再次招商。
葉昭甫表示，水湳轉運中心啟用後，會整合國道客運、市區公車、台中捷運、計程車與YouBike等公共運輸系統，國道客運部分，未來將直接銜接國道一號，捷運部分則會規畫直接轉乘機場捷運橘線，為水湳經貿園區提供便利吳鳳的交通服務。
葉昭甫補充，台中四大轉運中心是豐原、水湳、大台中與烏日，豐原轉運中心2022年9月啟用，已成為山城地區重要交通引擎，水湳轉運中心今年2月底竣工，大台中轉運中心也預計在今年竣工，烏日轉運中心還在初期規畫與評估階段。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。