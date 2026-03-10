快訊

與美談判破局 伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

台中水湳轉運中心提前一周竣工 月底前公告招商

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市水湳轉運中心今年2月底竣工，目前在驗收階段，預計3月底第二次公告招商。圖／台中市政府提供
台中市水湳轉運中心今年2月底竣工，目前在驗收階段，預計3月底第二次公告招商。圖／台中市政府提供

台中市政府興建水湳轉運中心將成為水湳經貿園區的重要交通樞紐，原定今年3月3日完工，提前約一周在2月27日報請竣工，採取委外營運，市府將在3月底前公告招商。交通局指出，水湳轉運中心將串聯國際會展中心、綠美圖與周邊重大建設的人潮與車流。

交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心耗資46億1544萬元，是市長盧秀燕上任後推動的四大轉運中心之一，設置國道客運月台42席、市區公車月台12席，以及汽車停車位614席、機車停車位1253席與自行車停車位604席，未來可整合多元運具。

交通局指出，水湳轉運中心開工以來順利推動，2月27日市府報請竣工，目前進入查驗與驗收階段，同步啟動招商作業；去年11月3日到1月2日首次公告招商，業界雖高度關注，考量近年國道客運市場環境等因素，無廠商投標，交通局正研擬提升招商條件與投資可行性，預計3月底再次招商。

葉昭甫表示，水湳轉運中心啟用後，會整合國道客運、市區公車、台中捷運、計程車與YouBike等公共運輸系統，國道客運部分，未來將直接銜接國道一號，捷運部分則會規畫直接轉乘機場捷運橘線，為水湳經貿園區提供便利吳鳳的交通服務。

葉昭甫補充，台中四大轉運中心是豐原、水湳、大台中與烏日，豐原轉運中心2022年9月啟用，已成為山城地區重要交通引擎，水湳轉運中心今年2月底竣工，大台中轉運中心也預計在今年竣工，烏日轉運中心還在初期規畫與評估階段。

台中 盧秀燕 國道客運

