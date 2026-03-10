快訊

落實性別平等 盧秀燕：開放女性任祭孔禮生

中央社／ 記者郝雪卿台中10日電

台中市政府今天公布近7年推動性別平等成果，台中市長盧秀燕表示，市府從托育、就業、文化與委員會組成等落實性平，3年前更打破近80年僅男性參與傳統，開放女性任祭孔禮生。

她說，每個性平工作都需各部門落實，這項改變最令人感動。

中市府在市政會議安排市府主計處、建設局及社會局等專案報告推動性平成果，盧秀燕聽取報告後感謝市府各單位努力，多管齊下，全面落實性平，打造性別友善平等宜居城市。

托育方面，盧秀燕表示，她上任時全市僅5所公托，現已增設到48所，今年底前將達60所，讓父母能兼顧工作與家庭。昨天西區社會福利館興建工程動土，無公托的西區將迎首座公托，進一步完善托育網絡。

至於市府轄下200多個委員會，過去約4成未達性別1/3標準，盧秀燕表示，經逐年改選調整，現已完全符合性平規定。

她說，性平不只保障女性，男性有需要時同樣受照顧，這是她時時刻刻在施政中落實的理念，將持續打造對所有人友善平等的宜居城市，朝「富市台中，宜居城市」邁進。

性別平等 台中市 盧秀燕

相關新聞

幫孩子找回快樂能力！ 中市設社會情緒學習資源中心

焦慮、情緒失控，會讓孩子陷入身心健康危機，強化兒少的心理韌性已經是全球共識。台中市教育局在台中二中設立「台中市社會情緒學習（SEL）資源中心」，將於3月20日掛牌，協助學生培養心理韌性與情緒素養，打造更具支持力的學習環境。

名間焚化爐選址預定地1.5公里有淨水場 環團：二階環評範疇界定應停止

南投名間焚化爐案將於3月16日召開第二次環評範疇界定會議。立法委員陳昭姿今偕同環保團體與自救會指出，距焚化爐預定地1.5公里有淨水場，擔憂恐汙染當地飲用水源，南投縣政府應停止二階環評範疇界定會議，並重新選址。農業部今也再次表態，農業是南投唯一的經濟來源，建議南投縣府應另外選址。

台中「國道橋下運動場」地圖曝光！霧峰再添1處「滑步車天堂」

台中市運動局活化國道高速公路橋下閒置空間，在霧峰、大里、龍井、神岡等4區闢建12處球場，深受民眾好評。市議員張芬郁表示，在她爭取下，霧峰區四德路498巷國道三號橋下空間近日動工，將闢建滑步車等多功能場所，為霧峰區再添一處民眾休閒空間。

東勢人怨公車「90延」路線突停駛 台中交通局裁罰要求正常行駛

台中市東勢區民眾昨抱怨公車「90延」路線，豐原客運突然停駛造成搭車不便，台中市交通局追查，業者說明因為司機請產假，調度人力不足影響，交通局將對業者裁罰處分，並要求今天公車需正常行駛。

彰化首條行人優先區挨批看不懂 議員促補強配套

彰化縣府近日在彰化市知名小吃聚集的陳陵路劃設行人優先區，但不少民眾反映標線難以理解。彰化縣議會臨時會上，縣議員吳韋達質詢指出，民眾反映標線辨識不易，容易造成用路人混淆。縣府交通處表示，行人優先區是維護行人優先通行下，兼顧既有道路條件，保留必要車道寬度與通行彈性空間，後續也會持續宣導。

承建逢甲大學「共善樓」 麗明營造回捐8千萬響應「共善」理念

台中市麗明營造承攬興建的逢甲大學「共善樓」去年落成啟用，為支持逢甲大學「共善興學」計畫，董事長吳春山特別代表公司捐贈8千萬元給學校。吳春山說，從建築興建到教育支持，麗明營造以工程專業結合企業永續實踐，持續為台灣高等教育挹注長遠發展的力量。

