落實性別平等 盧秀燕：開放女性任祭孔禮生
台中市政府今天公布近7年推動性別平等成果，台中市長盧秀燕表示，市府從托育、就業、文化與委員會組成等落實性平，3年前更打破近80年僅男性參與傳統，開放女性任祭孔禮生。
她說，每個性平工作都需各部門落實，這項改變最令人感動。
中市府在市政會議安排市府主計處、建設局及社會局等專案報告推動性平成果，盧秀燕聽取報告後感謝市府各單位努力，多管齊下，全面落實性平，打造性別友善平等宜居城市。
托育方面，盧秀燕表示，她上任時全市僅5所公托，現已增設到48所，今年底前將達60所，讓父母能兼顧工作與家庭。昨天西區社會福利館興建工程動土，無公托的西區將迎首座公托，進一步完善托育網絡。
至於市府轄下200多個委員會，過去約4成未達性別1/3標準，盧秀燕表示，經逐年改選調整，現已完全符合性平規定。
她說，性平不只保障女性，男性有需要時同樣受照顧，這是她時時刻刻在施政中落實的理念，將持續打造對所有人友善平等的宜居城市，朝「富市台中，宜居城市」邁進。
