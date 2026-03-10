快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

高鐵延伸屏東將開挖高雄車站周邊 在地爆怒火：未說明受影響範圍

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
鐵道局今日舉辦高鐵延伸屏東二階環評說明會，不過到場民眾不滿認為，高鐵進入高雄車站後影響劇烈，今日卻未說明開挖路段影響範圍、拆遷戶數，地方擔憂再陷10年黑暗期。記者宋原彰／攝影
鐵道局今日舉辦高鐵延伸屏東二階環評說明會，不過到場民眾不滿認為，高鐵進入高雄車站後影響劇烈，今日卻未說明開挖路段影響範圍、拆遷戶數，地方擔憂再陷10年黑暗期。記者宋原彰／攝影

中央宣布高鐵南延屏東採高雄方案後，進入二階環評，鐵道局今日在高雄舉辦環評說明會，強調高鐵延伸是環島高效鐵路網重要一環，並說明工期11年間各項管制噪音空汙、交通、生態防洪等措施。不過到場民眾不滿認為，高鐵進入高雄車站後影響劇烈，今日卻未說明開挖路段影響範圍、拆遷戶數，地方擔憂再陷10年交通黑暗，衝擊民生、商圈。

鐵道局今日舉辦高鐵延伸屏東二階環評說明會，表示高鐵延伸屏東作為環島高效鐵路網重要一環，將以高鐵左營站月台南端尾軌為起點，建置26.2公里南延路線，終點至屏東台糖六塊厝農場，以地下段為主，高架段次之，新建高雄站（地下）、屏東站（高架）及1處維修基地，計畫期程約11年通車，包含施工期8.8年。

鐵道局表示，延伸工程涉及高屏15項環境敏感區，將提出具體防範措施，但路線未經過地質敏感區，會引用台鐵地下化時地質鑽探調查成果，加強調查分析，也會擬定噪音震動防範措施，高架段預留增設隔音牆，空汙防制措施包括施工圍籬土石覆蓋、工區灑水、運土車輛清洗等，車站及維修基地內會設置滯洪池，使開發後不影響下游排水功能。

居住鐵道三街的劉姓民眾發言表示，環評說明會在平日舉辦，多數民眾無法出席，高雄車站雖已有預留高鐵施工空間，但車站周邊卻仍有明挖段，此次卻未說明明挖工程影響範圍、拆遷情形。立業里長陳姵羽表示，台鐵地下化已飽受20年黑暗期，如今卻要再度施工10年，卻未清楚說明影響戶數為何？

前市議員林于凱表示，高鐵南延方案缺乏做「政策環評」的社會影響評估，事前未分析對當地經濟、產業影響。郭姓社工員說，環評報告只說明對生態環境影響，卻未解釋民生衝擊，「難道我們比（保育）貓頭鷹還不如？」市議員黃紹庭則要求鐵道局、高市府加強和地方溝通，不應在計畫核定後才向民眾說明，而是事前蒐集民眾訴求，納入規畫後才報請核定。

鐵道局副局長呂新喜表示，目前為環評階段，後續在綜合規畫核定後會有細部設計，屆時就會依序、依法舉辦說明會向地方清楚說明影響範圍，包括用地徵收、施工說明會等，「政府絕對承諾，工程可行之下，會竭盡全力將施工影響範圍降至最低」。

施工單位台灣世曦代表說明，高雄車站因預留月台空間不足和其他軌道建設需求，必須採明挖延長空間，但開挖路段採分區、半半施工，大型路口採三階段交維，原則上維持原車道數，且經評估中華、名族路應可避免開挖，使交通衝擊降至最低，且高鐵工程沒有臨時軌需求，明挖後能以覆工板暫時回填路面，影響幅度能再降低。

鐵道局今日舉辦高鐵延伸屏東二階環評說明會，不過到場民眾不滿認為，高鐵進入高雄車站後影響劇烈，今日卻未說明開挖路段影響範圍、拆遷戶數，地方擔憂再陷10年黑暗期。記者宋原彰／攝影
鐵道局今日舉辦高鐵延伸屏東二階環評說明會，不過到場民眾不滿認為，高鐵進入高雄車站後影響劇烈，今日卻未說明開挖路段影響範圍、拆遷戶數，地方擔憂再陷10年黑暗期。記者宋原彰／攝影

鐵道局今日舉辦高鐵延伸屏東二階環評說明會，不過到場民眾不滿認為，高鐵進入高雄車站後影響劇烈，今日卻未說明開挖路段影響範圍、拆遷戶數，地方擔憂再陷10年黑暗期。記者宋原彰／攝影
鐵道局今日舉辦高鐵延伸屏東二階環評說明會，不過到場民眾不滿認為，高鐵進入高雄車站後影響劇烈，今日卻未說明開挖路段影響範圍、拆遷戶數，地方擔憂再陷10年黑暗期。記者宋原彰／攝影

高鐵 屏東 高雄車站

延伸閱讀

興達電廠5部舊燃氣機擬延役10年 陳其邁要求台電說明清楚

高鐵延伸屏東 環評後還要等11年

高鐵延伸屏東至少還要等13年才能完工通車 民代盼加速再加速

台中太平連外道路面老舊磨損 市府月底施工改善

相關新聞

高鐵延伸屏東將開挖高雄車站周邊 在地爆怒火：未說明受影響範圍

中央宣布高鐵南延屏東採高雄方案後，進入二階環評，鐵道局今日在高雄舉辦環評說明會，強調高鐵延伸是環島高效鐵路網重要一環，並說明工期11年間各項管制噪音空汙、交通、生態防洪等措施。不過到場民眾不滿認為，高鐵進入高雄車站後影響劇烈，今日卻未說明開挖路段影響範圍、拆遷戶數，地方擔憂再陷10年交通黑暗，衝擊民生、商圈。

幫孩子找回快樂能力！ 中市設社會情緒學習資源中心

焦慮、情緒失控，會讓孩子陷入身心健康危機，強化兒少的心理韌性已經是全球共識。台中市教育局在台中二中設立「台中市社會情緒學習（SEL）資源中心」，將於3月20日掛牌，協助學生培養心理韌性與情緒素養，打造更具支持力的學習環境。

名間焚化爐選址預定地1.5公里有淨水場 環團：二階環評範疇界定應停止

南投名間焚化爐案將於3月16日召開第二次環評範疇界定會議。立法委員陳昭姿今偕同環保團體與自救會指出，距焚化爐預定地1.5公里有淨水場，擔憂恐汙染當地飲用水源，南投縣政府應停止二階環評範疇界定會議，並重新選址。農業部今也再次表態，農業是南投唯一的經濟來源，建議南投縣府應另外選址。

台中「國道橋下運動場」地圖曝光！霧峰再添1處「滑步車天堂」

台中市運動局活化國道高速公路橋下閒置空間，在霧峰、大里、龍井、神岡等4區闢建12處球場，深受民眾好評。市議員張芬郁表示，在她爭取下，霧峰區四德路498巷國道三號橋下空間近日動工，將闢建滑步車等多功能場所，為霧峰區再添一處民眾休閒空間。

東勢人怨公車「90延」路線突停駛 台中交通局裁罰要求正常行駛

台中市東勢區民眾昨抱怨公車「90延」路線，豐原客運突然停駛造成搭車不便，台中市交通局追查，業者說明因為司機請產假，調度人力不足影響，交通局將對業者裁罰處分，並要求今天公車需正常行駛。

彰化首條行人優先區挨批看不懂 議員促補強配套

彰化縣府近日在彰化市知名小吃聚集的陳陵路劃設行人優先區，但不少民眾反映標線難以理解。彰化縣議會臨時會上，縣議員吳韋達質詢指出，民眾反映標線辨識不易，容易造成用路人混淆。縣府交通處表示，行人優先區是維護行人優先通行下，兼顧既有道路條件，保留必要車道寬度與通行彈性空間，後續也會持續宣導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。