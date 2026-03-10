快訊

城市出遊地標！台中新時代3月精彩活動不斷 周周玩不停

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
資生堂除了限定「6折獨家商品組合」，更結合櫃內「滿千送百」加碼活動。業者提供
隨著3月春暖花開，台中新時代購物中心春妝檔期「浪漫綻放」自即日起開跑，致力打造台中最具指標性的春日出遊聖地。除了針對會員祭出「MUJI質感購物袋」與「雙人電影票」等滿額好禮，來館用餐更有機會抽中Dyson吹風機。

不只購物回饋誠意十足，中庭廣場更規劃了周周精彩的體驗活動，邀請民眾從白色情人節一路玩到兒童連假。

迎接春季煥膚需求，國際美妝大牌資生堂於新時代推出專屬回饋，除了販售限定的「6折獨家商品組合」外，更結合櫃內「滿千送百」加碼活動，透過禮券兌換商品機制，提供顧客最有感的折扣。

針對即將到來的白色情人節，新時代於3月15日推出「花語裡的春日戀曲」，邀請實力派街頭藝人溫暖獻聲。現場更貼心準備「戀曲歌單卡」，讓害羞的戀人能透過文字表達，由歌手代為傳遞心意；憑當日消費滿額發票，還能兌換限量告白鮮花，為約會增添驚喜。

此外，3月21至22日則由話題性十足的「Silent Party Taiwan無聲派對」接棒登場，民眾在專屬的音樂頻道中盡情舞動，享受從中午持續到晚上的沉浸式派對。除了浪漫氛圍，新時代的3月也同樣充滿活力，3月14日則由專業舞蹈團隊帶來街舞成果發表演出，為中庭注入滿滿能量。

看好即將到來的4月兒童節連假，新時代也提前鎖定親子客群，自3月27日起推出「救援小英雄波力特展」，現場不僅設有多樣波力周邊商品、拍照打卡點，更規劃了可愛的波力嚕嚕車、波力電動車迷宮，讓大小朋友化身小英雄，一起出發任務。

台中新時代3月活動周周精彩不間斷，集結了春日音樂、潮流派對與品牌超值折扣。無論是想尋找約會靈感的情侶，還是計劃周末出遊的家庭，都能在這裡找到專屬的精彩時光。

