幫孩子找回快樂能力！ 中市設社會情緒學習資源中心

焦慮、情緒失控，會讓孩子陷入身心健康危機，強化兒少的心理韌性已經是全球共識。台中市教育局在台中二中設立「台中市社會情緒學習（SEL）資源中心」，將於3月20日掛牌，協助學生培養心理韌性與情緒素養，打造更具支持力的學習環境。

教育局長蔣偉民表示，SEL資源中心將作為台中市SEL種子教師的專業培力樞紐，未來將辦理全市SEL種子教師培訓與主題研習，協助教師將情緒辨識、壓力調適及人際互動等核心能力，融入課程教學與班級經營，透過專業引導，讓學生在日常學習中培養情緒管理能力，建立帶得走的心理素養。

教育局指出，SEL資源中心同時也是行政協作平台，將建構教育局與各級學校之間的系統化支持機制，作為政策推動的重要中樞。未來除定期召開推動小組與諮詢會議外，也將透過跨處室行政合作與專家指導，提供學校在推動SEL教育上的行政支援與專業諮詢，協助各校依據校園實際需求落實相關措施。

教育局表示，為促進經驗交流與成果擴散，SEL資源中心每年將舉辦年度成果發表活動，建立全市的觀摩與交流機制，帶動各校持續精進，讓社會情緒學習理念在台中市各級學校逐步扎根。