快訊

遭爆重金包養網紅 梁為超亮身分證自清：已離婚2年、單身感情屬私領域

川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

聽新聞
0:00 / 0:00

名間焚化爐選址預定地1.5公里有淨水場 環團：二階環評範疇界定應停止

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
立法委員陳昭姿今偕同環保團體與自救會指出，距焚化爐預定地1.5公里有淨水場，擔憂恐汙染當地飲用水源，南投縣政府應停止二階環評範疇界定會議，並重新選址。圖／截取自監督施政聯盟臉書直播
立法委員陳昭姿今偕同環保團體與自救會指出，距焚化爐預定地1.5公里有淨水場，擔憂恐汙染當地飲用水源，南投縣政府應停止二階環評範疇界定會議，並重新選址。圖／截取自監督施政聯盟臉書直播

南投名間焚化爐案將於3月16日召開第二次環評範疇界定會議。立法委員陳昭姿今偕同環保團體與自救會指出，距焚化爐預定地1.5公里有淨水場，擔憂恐汙染當地飲用水源，南投縣政府應停止二階環評範疇界定會議，並重新選址。農業部今也再次表態，農業是南投唯一的經濟來源，建議南投縣府應另外選址。

陳昭姿表示，焚化爐預定場址位於名竹盆地地下水豐沛區域，且是名間鄉飲用水來源區域，焚化爐場址距離飲用水源僅約1.5公里，若焚化飛灰、底渣處理或滲漏管理失當，重金屬與戴奧辛汙染恐直接威脅民生飲用水安全，建議南投縣政府立即停止名間焚化爐案二階環評程序，重新確定主方案並完整評估地下水及空汙影響風險。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，根據2013年水利署「名竹盆地地下水源開發調查規畫」報告指出，名間焚化爐場址的地下水流往西南，也將流向濁水溪地下水補注區，一旦汙染將嚴重影響彰化、雲林及南投等縣的農漁業，由於該地區實質上地下水豐沛且是特農區，本應優先排除設置焚化爐等高汙染設施。

名間鄉反焚化爐自救會成員張閔欽表示，南投縣環保局的興辦事業計畫隱瞞鄰近有提供名間飲用水的新民淨水場，對於選址評估也是先射箭再畫靶，縣府過度放大名間的交通便利，卻對名間當地的破碎地形、特殊氣候，以及鄰近農業區與名間地下飲用水源的巨大劣勢隻字不提。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民指出，在南投興建焚化爐勢必面臨空汙擴散不易，呼籲南投縣府應善用空汙法的好鄰居條款和中台灣區域治理平台，尋求中部縣市協助處理南投垃圾，但應先做好源頭減量、分類回收。

台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠表示，今年1月6日興辦事業計畫審查會議記錄中，南投縣農業處亦要求提出提出該案有設置的必要性說明，但至今南投縣環保局也提不出來，請南投縣環保局應重新選址。

農業部回應，名間鄉是主要的商用茶產區，其中商用茶占南投的一半，更占全國的1/3，名間鄉不只是重要茶產區，還有水稻、鳳梨等，同時也是特定農業區，而農業也是南投唯一的經濟來源，應該優先以農業生產為主，南投縣府應另外審慎選址。

台灣自來水公司表示，本案選址距離淨水廠1.5公里，而根據3口自來水井的調查，近3年內的水源都是符合相關標準，未來若設置焚化爐是否會影響自來水井，申請環評的單位應該要詳細評估。

環境部表示，由於本案是焚化廠開發行為，主管機關是南投縣政府，另本案選址造成水汙染、空汙的疑慮，南投縣府也應依相關規定辦理。

農業部 陳昭姿 焚化爐

延伸閱讀

全國NGOs環境會議登場 年度迫切議題第一名是「南投焚化爐開發案」

興達電廠5部舊燃氣機擬延役10年 陳其邁要求台電說明清楚

大桃坪土資場案爭議…自救會求暫停營運 苗栗縣府：依法行政

影／杉林溪遊園車翻落 消防隊搶救乘客及司機過程曝光

相關新聞

幫孩子找回快樂能力！ 中市設社會情緒學習資源中心

焦慮、情緒失控，會讓孩子陷入身心健康危機，強化兒少的心理韌性已經是全球共識。台中市教育局在台中二中設立「台中市社會情緒學習（SEL）資源中心」，將於3月20日掛牌，協助學生培養心理韌性與情緒素養，打造更具支持力的學習環境。

名間焚化爐選址預定地1.5公里有淨水場 環團：二階環評範疇界定應停止

南投名間焚化爐案將於3月16日召開第二次環評範疇界定會議。立法委員陳昭姿今偕同環保團體與自救會指出，距焚化爐預定地1.5公里有淨水場，擔憂恐汙染當地飲用水源，南投縣政府應停止二階環評範疇界定會議，並重新選址。農業部今也再次表態，農業是南投唯一的經濟來源，建議南投縣府應另外選址。

台中「國道橋下運動場」地圖曝光！霧峰再添1處「滑步車天堂」

台中市運動局活化國道高速公路橋下閒置空間，在霧峰、大里、龍井、神岡等4區闢建12處球場，深受民眾好評。市議員張芬郁表示，在她爭取下，霧峰區四德路498巷國道三號橋下空間近日動工，將闢建滑步車等多功能場所，為霧峰區再添一處民眾休閒空間。

東勢人怨公車「90延」路線突停駛 台中交通局裁罰要求正常行駛

台中市東勢區民眾昨抱怨公車「90延」路線，豐原客運突然停駛造成搭車不便，台中市交通局追查，業者說明因為司機請產假，調度人力不足影響，交通局將對業者裁罰處分，並要求今天公車需正常行駛。

彰化首條行人優先區挨批看不懂 議員促補強配套

彰化縣府近日在彰化市知名小吃聚集的陳陵路劃設行人優先區，但不少民眾反映標線難以理解。彰化縣議會臨時會上，縣議員吳韋達質詢指出，民眾反映標線辨識不易，容易造成用路人混淆。縣府交通處表示，行人優先區是維護行人優先通行下，兼顧既有道路條件，保留必要車道寬度與通行彈性空間，後續也會持續宣導。

承建逢甲大學「共善樓」 麗明營造回捐8千萬響應「共善」理念

台中市麗明營造承攬興建的逢甲大學「共善樓」去年落成啟用，為支持逢甲大學「共善興學」計畫，董事長吳春山特別代表公司捐贈8千萬元給學校。吳春山說，從建築興建到教育支持，麗明營造以工程專業結合企業永續實踐，持續為台灣高等教育挹注長遠發展的力量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。