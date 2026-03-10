名間焚化爐選址預定地1.5公里有淨水場 環團：二階環評範疇界定應停止

南投名間焚化爐案將於3月16日召開第二次環評範疇界定會議。立法委員陳昭姿今偕同環保團體與自救會指出，距焚化爐預定地1.5公里有淨水場，擔憂恐汙染當地飲用水源，南投縣政府應停止二階環評範疇界定會議，並重新選址。農業部今也再次表態，農業是南投唯一的經濟來源，建議南投縣府應另外選址。

陳昭姿表示，焚化爐預定場址位於名竹盆地地下水豐沛區域，且是名間鄉飲用水來源區域，焚化爐場址距離飲用水源僅約1.5公里，若焚化飛灰、底渣處理或滲漏管理失當，重金屬與戴奧辛汙染恐直接威脅民生飲用水安全，建議南投縣政府立即停止名間焚化爐案二階環評程序，重新確定主方案並完整評估地下水及空汙影響風險。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，根據2013年水利署「名竹盆地地下水源開發調查規畫」報告指出，名間焚化爐場址的地下水流往西南，也將流向濁水溪地下水補注區，一旦汙染將嚴重影響彰化、雲林及南投等縣的農漁業，由於該地區實質上地下水豐沛且是特農區，本應優先排除設置焚化爐等高汙染設施。

名間鄉反焚化爐自救會成員張閔欽表示，南投縣環保局的興辦事業計畫隱瞞鄰近有提供名間飲用水的新民淨水場，對於選址評估也是先射箭再畫靶，縣府過度放大名間的交通便利，卻對名間當地的破碎地形、特殊氣候，以及鄰近農業區與名間地下飲用水源的巨大劣勢隻字不提。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民指出，在南投興建焚化爐勢必面臨空汙擴散不易，呼籲南投縣府應善用空汙法的好鄰居條款和中台灣區域治理平台，尋求中部縣市協助處理南投垃圾，但應先做好源頭減量、分類回收。

台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠表示，今年1月6日興辦事業計畫審查會議記錄中，南投縣農業處亦要求提出提出該案有設置的必要性說明，但至今南投縣環保局也提不出來，請南投縣環保局應重新選址。

農業部回應，名間鄉是主要的商用茶產區，其中商用茶占南投的一半，更占全國的1/3，名間鄉不只是重要茶產區，還有水稻、鳳梨等，同時也是特定農業區，而農業也是南投唯一的經濟來源，應該優先以農業生產為主，南投縣府應另外審慎選址。

台灣自來水公司表示，本案選址距離淨水廠1.5公里，而根據3口自來水井的調查，近3年內的水源都是符合相關標準，未來若設置焚化爐是否會影響自來水井，申請環評的單位應該要詳細評估。

環境部表示，由於本案是焚化廠開發行為，主管機關是南投縣政府，另本案選址造成水汙染、空汙的疑慮，南投縣府也應依相關規定辦理。