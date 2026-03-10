台中「國道橋下運動場」地圖曝光！霧峰再添1處「滑步車天堂」

台中市運動局活化國道高速公路橋下閒置空間，在霧峰、大里、龍井、神岡等4區闢建12處球場，深受民眾好評。市議員張芬郁表示，在她爭取下，霧峰區四德路498巷國道三號橋下空間近日動工，將闢建滑步車等多功能場所，為霧峰區再添一處民眾休閒空間。

台中市運動局統計，目前已闢建霧峰區舊正⾥簡易籃球場、3處丁台⾥國道⼾外籃球場、3處南勢⾥國道⼾外籃球場、五福里國道⼾外籃球場、龍井區福⽥⻄濱橋下籃球場、⼤⾥區中投橋下籃球場、神岡區國道四號橋下射箭場等共12處，霧峰區四德路498巷國道三號橋下空間、⼤安區⻄濱橋下籃球場等2處規畫中。

運動局說明，這14處休閒空間，其中12處是籃球場、1處射箭場，和1處滑步車等多功能休閒場，霧峰區有10處數量最多。

張芬郁說明，運動局在霧峰、大里、龍井、神岡等4區已闢建12處運動場，待霧峰四德路國道三號橋下和大安西濱橋下空間完工後，將增為14處，其中霧峰大里就有10處，但也有少數缺乏管理甚為可惜。

張芬郁指出，國三號高速公路、63號中投公路和74號快速道路大里、霧峰段橋下閒置空間可再利用，3年前，她爭取其中在四德路498巷設置簡易體健設施，當時礙於經費，僅開發部份使用空間，去年5月和當地里長廖德源再邀集運動局、霧峰區公所等單位會勘，運動局同意擴大使用範圍，第一階段先進行鋪面改善，做為滑步車等多功能場所。

四德里里長廖德源表示，四德里沒有大型活動空間，四德路498巷國道橋下空間成為居民運動休閒場所，不少里內大型集會活動也在該處舉辦，但空間只利用一半相當可惜，居民期待持續擴充。

霧峰區長張慶庸表示，樂見國道橋下空間活化再利用，公所也積極向高公局接洽代管，讓民眾有更多休閒運動空間。