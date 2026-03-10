東勢人怨公車「90延」路線突停駛 台中交通局裁罰要求正常行駛

台中市東勢區民眾昨抱怨公車「90延」路線，豐原客運突然停駛造成搭車不便，台中市交通局追查，業者說明因為司機請產假，調度人力不足影響，交通局將對業者裁罰處分，並要求今天公車需正常行駛。

東勢民眾在臉書「 台中小鎮─東勢山城大小事」發文說，豐原客運「90延」公車路線，從開學至今，上午6點30分的班次至少停駛8次， 質疑客運業者拿市府的補助，卻任意脫班停駛，民眾說，偏遠地區學生為了上學每天轉車，市區有高中還能讓公車開進學校，東勢人就是比較低等。

台中市議員吳振嘉與爭取參選市議員的石岡區九房里長張鴻斌都接到消息，昨天向豐原客運與交通局查詢，追蹤進度；吳振嘉服務處表示，台中市交通局已說明，昨天這班公車會停駛是因為司機請產假，豐客調度人力不足導致。此次漏班公運科將對豐客進行裁罰處分，交通局已要求豐客要指定駕駛行駛這班公車，從今天開始平日正常行駛，確保鄉親尖峰通勤需求。

豐原客運表示，公車司機普遍嚴重人力不足，公司已經將遊覽車駕駛派來開公車，盡可能不影響民眾乘車權益。