彰化首條行人優先區挨批看不懂 議員促補強配套

彰化縣府近日在彰化市知名小吃聚集的陳陵路劃設行人優先區，但不少民眾反映標線難以理解。彰化縣議會臨時會上，縣議員吳韋達質詢指出，民眾反映標線辨識不易，容易造成用路人混淆。縣府交通處表示，行人優先區是維護行人優先通行下，兼顧既有道路條件，保留必要車道寬度與通行彈性空間，後續也會持續宣導。

彰化縣府在陳陵路自中正路二段至和平路約270公尺路段劃設全縣首條行人優先區，路面以黃色底格子標線標示，並設置限速20公里。不過當地居民有的認為標線視覺混亂、像「鬼畫符」看不懂，也有人認為不如設置紅綠燈更安全有效。

交通處指出，行人優先區是透過20公里速限管理、強化路口標線及入口辨識設計，提醒駕駛人主動減速、注意行人動態，營造「人本優先、車輛慢行」的通行環境。選定該路段主要因其位於小西商圈，周邊有阿璋肉圓、貓鼠麵等知名小吃店，人潮穩定、步行活動頻繁，具有推動人本交通的示範意義。

交通處表示，本案在規劃階段即與彰化市公所及地方里長充分交換意見，並於農曆年前邀集市公所、警察局及里長辦理會勘，針對道路條件、商家營運需求、車流特性及停車型態等面向進行整體評估，在凝聚初步共識後才審慎推動。

吳韋達質詢時表示，他支持陳陵路畫設行人優先區，讓彰化朝向低碳城市發展，但一項政策若缺乏完善配套與事前溝通，容易引發民怨。他也關切，陳陵路周邊商家密集，行人優先區的推動不能只處理路面標線，周邊停車配套、商家卸貨需求及人車動線，都應納入整體規劃，才能兼顧交通安全與地方商業運作。

交通處長林孟弘表示，陳陵路本身路幅不足，因此未再劃設分向指示線；若未來需增設卸貨區，仍須與地方商家取得共識。交通處當初辦理陳陵路劃設時已召開地方說明會，若後續需要調整，也會先與地方溝通後再行檢討。