科博館3D數位典藏 台灣雲豹、化石標本零距離觀看

國立自然科學博物館透過3D高斯潑濺技術，完成館內包含丹尼索瓦人化石、昆蟲、礦物等逾40件數位典藏，也吸引多國民眾前來觀看，其中又以台灣雲豹最受歡迎。

國立自然科學博物館導入全球建築與影像設計界推崇的「3D高斯潑濺技術（3D Gaussian Splatting,3DGS）」，突破傳統建模的視覺極限，完美還原標本最真實的細節與光澤，民眾得以「零距離」探索自然科學。

科博館今天告訴中央社記者，已完成包括丹尼索瓦人化石、近百年歷史的台灣雲豹標本，以及多樣昆蟲與礦物等逾40件高難度數位典藏，整合至「精選典藏網」。民眾透過手機、平板或電腦，就能以「比肉眼看更精細」的角度，隨時隨地免費探索。

科博館統計民眾對3D館藏的喜愛度，生物類是台灣雲豹、昆蟲是大紅緣黑星吉丁蟲、地質則是海藍寶石，人類（考古）類為男性木乃伊、埃及彩繪木棺棺蓋及棺座，其中又以台灣雲豹最受民眾喜愛。3D館藏網頁單日最高吸引8000人次點擊，除台灣外，另有美國、日本、澳洲等9個地區民眾也觀看。

科博館長黃文山表示，科博館累積超過175萬件珍貴館藏，受限於實體展場空間，絕大多數標本平時保存在蒐藏庫房中。科博館致力打破物理限制，讓待在庫房的奇珍標本不再遙不可及。

典藏管理科長蔡經甫提到，傳統3D建模在處理昆蟲的金屬虹彩、動物細密毛髮或礦物反射等高度視角依賴的材質時，往往難以完整呈現其隨角度變化的光澤效果。3DGS透過數百張不同角度的標本影像，細緻重建物體的視覺資訊，並以數百萬個具方向性與色彩資訊的「高斯光點」進行三維重建，生成可即時互動的立體模型。