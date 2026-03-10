入閣傳聞 王惠美自清非「權謀的人」

外傳賴清德總統曾探詢彰化縣長王惠美出任內政部長的意願，引發政壇關注。王惠美昨表示，自己並非善於權謀的人，也不會以任何條件進行政治交換。由於她兩任縣長任期將於今年底屆滿，且日前已表態「不再參選」，未來動見觀瞻。

對於賴清德延攬入閣的傳聞，王惠美並未正面否認，但對外界傳出「以不入閣換取國民黨不分區立委」的說法明確駁斥。

她表示，不分區立委名單並非個人可以決定，並直言「我不是那種善於權謀的人，不會做那種『用什麼換什麼』的事情」。

王惠美日前出席國民黨彰化縣黨部新春團拜活動時，面對媒體詢問首次明確表示，縣長任期屆滿後將不再投入選舉，這番談話引發地方政壇多種揣測。

另一方面，二○二六年彰化縣長選舉布局逐漸升溫，彰化縣議會議長謝典霖網路節目受訪時指出，目前地方上討論的「非綠聯盟」構想，仍停留在前民眾黨立委蔡壁如、曾爭取民進黨提名失利的民進黨前彰化市長邱建富之間的私下交流階段。

謝典霖表示，現階段仍會以議會合作與議長選舉布局為重，但是若參考二○一四年台北市長選舉的「非藍大聯盟」模式，跨黨合作仍具一定可行性。

民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭則分析，若藍白陣營在地方選舉能夠合作，依彰化選民結構來看，不論最終由誰出馬，勝選機率都相對提高。

謝典霖受訪針對縣長人選則說，地方上有聲音期待具有全國知名度的政治人物，如民眾黨前主席柯文哲或立委黃國昌，就很適合參選。