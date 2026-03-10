快訊

空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

聽新聞
0:00 / 0:00

鼓勵公益共讀 亞大愛的書庫揭牌

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
亞洲大學「愛的書庫」揭牌，校長蔡進發（中）表示，希望鼓勵老師將共讀融入課程。 圖／亞洲大學提供
亞洲大學「愛的書庫」揭牌，校長蔡進發（中）表示，希望鼓勵老師將共讀融入課程。 圖／亞洲大學提供

亞洲大學昨成立「愛的書庫」，校長蔡進發與台灣閱讀文化基金會董事長廖祿立等人共同揭牌。蔡進發表示，希望鼓勵老師將共讀融入課程，引導學生討論與分享，培養思辨能力與人文素養，讓圖書館成為知識共享樞紐。

「愛的書庫」是台灣閱讀文化基金會發起的公益閱讀計畫，藉由「書箱共讀、循環分享」，提供全台國中小學、社團借閱，透過新竹物流免費運送，解決偏鄉閱讀資源長期不足的問題。

亞大是這項計畫第三百七十七座書庫，也是首次在大學成立書庫，共募集八十三個書箱、四千七百本圖書。

廖祿立說，「愛的書庫」是九二一地震後為撫慰學童心靈而創立，新竹物流長年公益配送。考試院前院長黃榮村說，書庫過去未曾在大學設點，亞大能在ＡＩ時代反思並大力推動實體閱讀，很難得。

教育部前部長曾志朗說，腦神經科學實證指出，共讀不僅能促進幼兒腦神經發展，也能有效減緩大腦老化。他目前與聯合國教科文組織合作「Global Literacy Project」期盼將台灣模式帶到馬來西亞、巴西等地，而亞大的創舉為計畫注入強心針。

蔡進發說，閱讀不僅是知識累積，更能培養專注力、同理心與自我對話過程。亞洲大學「愛的書庫」將化身為開放的資源中心，對全台企業、社團及公益團體開放，讓愛與知識的暖流從亞大出發，傳遞至社會各角落。

公益 台灣模式 黃榮村

延伸閱讀

亞洲大學「愛的書庫」揭牌 校長蔡進發：鼓勵老師將共讀融入課程

亞大攜長聯 開發智慧照護機器人

「現在是通往未來的鑰匙」：地質學教學實踐的螺旋轉型與共學

教育部推晨讀運動 培養孩子終身閱讀、學習能力

相關新聞

全國屎缺第一名？彰化警察錢少事多升遷慢 議員促推動繁重加給

彰化縣議員吳韋達今天在彰化縣議會臨時會質詢指出，彰化警察長期面臨「錢少事多、升遷慢」的處境，許多員警為了待遇與升遷機會選擇調往六都，他要求縣警局在財源允許情況下優先試辦「繁重加給」。警察局長陳世煌表示，目前仍在預估經費總額階段，待完成相關程序並簽核後，若需提報大會審議，將盡快辦理。

入閣傳聞 王惠美自清非「權謀的人」

外傳賴清德總統曾探詢彰化縣長王惠美出任內政部長的意願，引發政壇關注。王惠美昨表示，自己並非善於權謀的人，也不會以任何條件進行政治交換。由於她兩任縣長任期將於今年底屆滿，且日前已表態「不再參選」，未來動見觀瞻。

鼓勵公益共讀 亞大愛的書庫揭牌

亞洲大學昨成立「愛的書庫」，校長蔡進發與台灣閱讀文化基金會董事長廖祿立等人共同揭牌。蔡進發表示，希望鼓勵老師將共讀融入課程，引導學生討論與分享，培養思辨能力與人文素養，讓圖書館成為知識共享樞紐。

承建逢甲大學「共善樓」 麗明營造回捐8千萬響應「共善」理念

台中市麗明營造承攬興建的逢甲大學「共善樓」去年落成啟用，為支持逢甲大學「共善興學」計畫，董事長吳春山特別代表公司捐贈8千萬元給學校。吳春山說，從建築興建到教育支持，麗明營造以工程專業結合企業永續實踐，持續為台灣高等教育挹注長遠發展的力量。

影／出國前不忘為公托動土 盧秀燕強調：任內5處增至60處

台中市長盧秀燕今天說，她上任前台中市29個行政區只有5個公共托育中心（公托），因此她列為就任後的重要施政，到今年已完成48個；卸任前會蓋到60處，讓每區都有公托，也讓公托在她任內完成12倍增。

彰化第一個法人化民間長照機構 今全素春酒呼應聯合國永續理念

彰化縣第一個法人化的民間長照機構義德發長照集團，今舉辦全素春酒呼應聯合國永續理念，450多名員工到場，另有留守機構約150名員工觀看線上直播，享用豐盛素食和等待中大獎，場面熱鬧滾滾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。