承建逢甲大學「共善樓」 麗明營造回捐8千萬響應「共善」理念

台中市麗明營造承攬興建的逢甲大學「共善樓」去年落成啟用，為支持逢甲大學「共善興學」計畫，董事長吳春山特別代表公司捐贈8千萬元給學校。吳春山說，從建築興建到教育支持，麗明營造以工程專業結合企業永續實踐，持續為台灣高等教育挹注長遠發展的力量。

吳春山7日出席逢甲大學「共善興學」捐贈儀式，他說，這項捐贈不僅彰顯了麗明營造長期以來「取之社會、用之社會」的企業理念，其背後更蘊含一段深厚的建築緣分。

這份緣分始於2022年，麗明營造承攬興建由建築大師隈研吾設計的「共善樓」在歷時3年的興建期間，不僅以精湛工藝克服了複雜異形結構的挑戰，更在親手打造這座校園地標的過程中，深刻體會到校方對於人才培育的宏大願景。

他說，正因為全程參與了從無到有的建設歷程，深知這座建築所承載的教育厚望，因此在去年如期完工後，公司決定進一步挹注資源，持續支持逢甲大學推動教育發展，讓「共善」理念從建築硬體延伸至教育實踐。

吳春山說，共善樓這座以「人文與自然共生」為核心的建築，巧妙地運用木構格柵與通透的空間佈局，讓建築與校園地景和諧共存。作為逢甲的新地標，其真正的價值在於打破界線的空間機能，並集學習、交流與公共體驗於一體，不僅是一座重要的教育場域，更成為培育跨領域人才與深化產學連結的實踐基地。

在工程施工層面，共善樓的建設難度極高。整體建築結構包含191支不同尺寸鋼樑、1,750片帷幕玻璃，以及近5千片日檜木格柵。由於每一項構件尺寸皆不相同、安裝精度要求極高，施工團隊必須逐一定位與組裝，施工複雜度遠高於一般建築工程。麗明營造在施工過程中克服多項工程挑戰，使建築設計理念得以完整呈現，充分展現台灣營建產業在高難度建築工程上的專業實力。

吳春山說，「我們一磚一瓦蓋起這座樓，更能體會教育環境能為學生帶來的改變」這筆8千萬元的捐款，正是希望讓這座空間發揮更大的教育價值，使「共善」的理念不只在校園中延伸，也能在社會中持續發酵。