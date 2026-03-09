台中太平連外道路面老舊磨損 市府月底施工改善

台中市太平區永豐路路面老舊、標線磨損，人行環境不佳，市府月底施工改善，今辦理施工前說明會，希望改善道路品質的同時，也將施工對地方交通與居民生活的影響降到最低。

立委何欣純、市議員蔡耀頡、張玉嬿和里長林龍洲、賴義涼等人，都出席施工前說明會。養工處說，改善範圍自太平永豐路全段，由太平路至新仁路一段，全長約1951公尺，總經費約1995萬元。會將道路重新刨鋪、增設機車車道、改善路口行穿線通行距離、增設行人停等空間、提升標線抗滑係數等作業，預計本月底開始施作。

參與說明會的立委何欣純說，永豐路是太平區重要聯外道路之一，周邊工廠密集、大型車輛進出頻繁，地方反映道路龜裂、標線斑駁，影響用路安全，經她爭取，獲中央補助半數工程費用。

她說，永豐路改善工程涉及範圍廣、受影響車流多，應將周邊鄰里一併納入通知範圍，讓居民及早掌握完整工期與施工資訊，減少因施工造成的不便與困擾，盼工程如期如質完工，讓台中市道路環境更加完善。