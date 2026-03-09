快訊

全國屎缺第一名？彰化警察錢少事多升遷慢 議員促推動繁重加給

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化警察被基層稱為錢少事多升遷慢，議員吳韋達促推繁重加給留人。圖／翻攝網路
彰化警察被基層稱為錢少事多升遷慢，議員吳韋達促推繁重加給留人。圖／翻攝網路

彰化縣議員吳韋達今天在彰化縣議會臨時會質詢指出，彰化警察長期面臨「錢少事多、升遷慢」的處境，許多員警為了待遇與升遷機會選擇調往六都，他要求縣警局在財源允許情況下優先試辦「繁重加給」。警察局長陳世煌表示，目前仍在預估經費總額階段，待完成相關程序並簽核後，若需提報大會審議，將盡快辦理。

吳韋達指出，台中市早在2014年就率先辦理勤務加給，2015年六都已全面制度化實施繁重加給。相較之下，彰化警察的工作量與壓力並不比六都少，交通事故數量與治安案件同樣繁重，但待遇卻未能比照辦理，使不少員警將彰化視為過渡站，累積一定年資後便申請調往六都發展，導致彰化甚至被戲稱為「六都警察的新訓中心」。

彰化縣議員施佩妤也指出，彰化警察在基層間甚至被形容為全台「屎缺」第一名，彰化警察調動人數經常名列前茅，但願意調入的人數卻常是最後一名。她表示，繁重加給議題去年就已提出，「自己的權益自己不爭取誰爭取」，希望警察局能加快推動腳步。

吳韋達表示，他去年底質詢時就建議縣府在財源允許情況下試辦繁重加給，並採取「分級制」，依不同分局與派出所的勤務繁重程度劃分為一、二、三級，給予不同加給金額，作為先行推動方式。

陳世煌回應指出，依警政署函示，相關經費須由地方政府自籌，且加給金額最高不得超過警勤加給的四成，同時必須落實分級制度。目前警察局已於上周三召開會議討論分局與派出所的分級方式，待完成分級並評估各等級所需經費後，才能進一步估算整體經費，目前相關文件仍在簽核中。感謝縣長原則上支持，待簽核確定後，若需提報大會，會盡快辦理。

吳韋達則指出，相較雙北與其他六都，彰化若實施繁重加給，支出並不高。依四成上限估算，每名員警每月約可增加3104元至3888元，涵蓋約兩千多名員警，整體經費負擔並不龐大。他也表示，雖然本次追加減預算來不及編列，但後續仍可透過第二預備金或辦理墊付案方式支應。

吳韋達進一步指出，過去決算資料顯示，彰化縣警察局在2023年與2024年的歲計賸餘均超過2億元，賸餘金額已遠高於繁重加給所需經費，他認為既然縣府仍有賸餘款，「錢不該是問題」。

警察 第二預備金 吳韋達

