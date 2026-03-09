快訊

中捷推張育成icash 2.0聯名卡 3月下旬限量開賣

中央社／ 台中9日電

在世界棒球經典賽（WBC）對韓國隊開轟的台灣隊野手「國防部長」張育成是中捷年度安全大使，台中捷運股份有限公司預計3月下旬限量開賣「張育成icash 2.0聯名卡」。

中捷公司今天發布新聞稿表示，今年邀張育成任中捷年度安全大使，並推聯名電子票證。票卡設計以中捷與中華隊代表性「鋼鐵藍」為主色調，呈現兼具專業與現代感運動風格。

卡面背景以半透明質感呈現張育成專注凝視球具側面特寫，象徵對專業的極致追求；右側呈現張育成揮棒擊球經典瞬間，搭配醒目藍色漸層HOME RUN字樣，營造賽場上熱血沸騰氛圍。

票卡印製張育成金色簽名及「2026台中捷運年度安全大使」字樣，具收藏紀念價值，販售時間及地點近期公布，球迷可關注中捷官方網站及社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁。

台灣隊 中華隊 張育成

