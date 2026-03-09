中捷推張育成icash 2.0聯名卡 3月下旬限量開賣

台中市長盧秀燕今天說，她上任前台中市29個行政區只有5個公共托育中心（公托），因此她列為就任後的重要施政，到今年已完成48個；卸任前會蓋到60處，讓每區都有公托，也讓公托在她任內完成12倍增。

2026-03-09 11:49