快訊

經典賽Live／攸關中華隊能否晉級 1局上打完南韓0：0澳洲

心肌梗塞急送醫 「超級紅人榜」49歲女歌手猝死

富邦媒重訊宣布：將清算註銷香港富邦媒體 專注台灣營運

聽新聞
0:00 / 0:00

2026南投燈會 滿意度提升至97%

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自南投縣政府

為期22天的「2026南投燈會」8日晚在南投縣會展中心圓滿閉幕。南投縣長許淑華閉幕致詞表示，雖然燈會參觀人次比不上去年，但觀光產值從去年的39億元成長至45億元，民眾滿意度更提升至97%。

許淑華縣長表示，南投燈會圓滿閉幕，統計觀光人數為510萬人次，雖然無法超越去年的556萬人次，但觀光產值比去年高，去年是39億，今年是45億。另網路等調查，滿意度已經來到97%，比去年增加2個百分點。

許淑華縣長特別感謝日本超人氣IP「反應過激的貓」跨國合作，引進角色融入燈區設計，並重新配置現場流程與路線，大幅提升互動體驗，吸引眾多國外遊客與媒體前來採訪，凸顯南投燈會的國際吸引力與逐年成長的品質。

聚傳媒

許淑華 日本 南投縣

延伸閱讀

2026台灣燈會帶動嘉縣觀光產值 假日住房率飆破9成、商圈營業增50％

2026台灣燈會佳評如潮 帶動嘉義觀光產值假日住宿逾9成

主燈超吸睛！桃園燈會今晚落幕 12天湧167萬人次

台南月津港燈節、新營波光節圓滿落幕 30天吸引近123萬人次參觀

相關新聞

全國屎缺第一名？彰化警察錢少事多升遷慢 議員促推動繁重加給

彰化縣議員吳韋達今天在彰化縣議會臨時會質詢指出，彰化警察長期面臨「錢少事多、升遷慢」的處境，許多員警為了待遇與升遷機會選擇調往六都，他要求縣警局在財源允許情況下優先試辦「繁重加給」。警察局長陳世煌表示，目前仍在預估經費總額階段，待完成相關程序並簽核後，若需提報大會審議，將盡快辦理。

影／出國前不忘為公托動土 盧秀燕強調：任內5處增至60處

台中市長盧秀燕今天說，她上任前台中市29個行政區只有5個公共托育中心（公托），因此她列為就任後的重要施政，到今年已完成48個；卸任前會蓋到60處，讓每區都有公托，也讓公托在她任內完成12倍增。

彰化第一個法人化民間長照機構 今全素春酒呼應聯合國永續理念

彰化縣第一個法人化的民間長照機構義德發長照集團，今舉辦全素春酒呼應聯合國永續理念，450多名員工到場，另有留守機構約150名員工觀看線上直播，享用豐盛素食和等待中大獎，場面熱鬧滾滾。

美到哭！杉林溪夢幻景點 粉嫩櫻花盛綻宛如置身日本

南投杉林溪森林生態園區種植上千株櫻花，密集成林，隨時序由冬入春，椿寒櫻、霧社櫻等持續綻放，群櫻如炸裂般在樹梢鮮豔盛放，整個山頭被粉色占據，夢幻場景宛如置身日本，花期預計至3月中旬，想追櫻建議把握最後的高峰期遊賞。

侯家軍出征！侯友宜、陳柏翰掛同框看板 主打傳承新力量

新北市府前副發言人陳柏翰年初宣布投入永和區議員選戰，今天掛出與新北市長侯友宜合體看板，陳柏翰表示，他將接棒侯市長「好好做代誌」精神，為永和居民打拚。

雲林9月起營養午餐免費 地方憂財力影響菜色…縣府：每餐補助約60元

全國多縣市9月起推動國中小學營養午餐免費政策，雲林縣也名列其中。外界憂心各縣市財力差距，恐影響午餐品質；部分學校更坦言擔心未來菜色縮水，縣長張麗善強調，中央喊卡的3章1Q國產可溯源食材補助，將自籌財源接續辦理，並規畫平均每餐補助約60元，不分城鄉、統一標準，確保學生吃得營養、健康且安心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。