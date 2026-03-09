聽新聞
2026南投燈會 滿意度提升至97%
照片取自南投縣政府
為期22天的「2026南投燈會」8日晚在南投縣會展中心圓滿閉幕。南投縣長許淑華閉幕致詞表示，雖然燈會參觀人次比不上去年，但觀光產值從去年的39億元成長至45億元，民眾滿意度更提升至97%。
許淑華縣長表示，南投燈會圓滿閉幕，統計觀光人數為510萬人次，雖然無法超越去年的556萬人次，但觀光產值比去年高，去年是39億，今年是45億。另網路等調查，滿意度已經來到97%，比去年增加2個百分點。
許淑華縣長特別感謝日本超人氣IP「反應過激的貓」跨國合作，引進角色融入燈區設計，並重新配置現場流程與路線，大幅提升互動體驗，吸引眾多國外遊客與媒體前來採訪，凸顯南投燈會的國際吸引力與逐年成長的品質。
