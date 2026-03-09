影／出國前不忘為公托動土 盧秀燕強調：任內5處增至60處

台中市長盧秀燕今天說，她上任前台中市29個行政區只有5個公共托育中心（公托），因此她列為就任後的重要施政，到今年已完成48個；卸任前會蓋到60處，讓每區都有公托，也讓公托在她任內完成12倍增。

盧秀燕預計11日出訪美國，上午特別在出國記者會前，前往西區康樂街替「西區綜合社會福利館」動土，並做以上表示。她說，西區是文教區，但以往1個公托都沒有，但除了今天動土的西區綜合社會福利館，原本的聯勤招待所8月也將興建完成1個公托。前市長胡志強任內請她交涉，她順利把地向軍方要回來。

西區綜合社會福利館是地上四層樓建築，一、二樓設置公托，預計收托64名0至2歲嬰幼兒，三、四樓設置身障小作所和日照中心，服務35名身心障礙者。總經費8628萬元，預計明年下半年完成。

盧秀燕說，身為六都唯一女市長，她特別理解年輕家庭要兼顧工作與育兒的壓力，同時也為了減輕身心障礙者家庭的照顧負擔，所以選在市中心精華地段規畫整合式社會福利服務空間，讓孩子和身障朋友能就近獲得完善的照顧。

立委楊瓊瓔、台中市議員江肇國、張彥彤等人上午都參加動土典禮，儀式結束後盧秀燕臨要上車趕往市府舉行出國前記者會時，分別有95歲蔡婦和張男攔下她陳情，盧秀燕也特別停下腳步聆聽。蔡姓老婦希望盧市長替她找回一塊有意義的匾。張男則說爸爸和奶奶都因病氣切住院，他又「因案易服勞役中」實在無力照料。盧分別交待西區公所和社會局人員加以了解處理，成了今天活動中的插曲。

台中市長盧秀燕預計11日出訪美國，上午特別在出國記者會前，前往西區康樂街替「西區綜合社會福利館」動土。記者黃寅／攝影

