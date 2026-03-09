快訊

以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

Sony PS商店測試「動態定價」！他看特價遊戲 傻眼一登入PSN帳號就變貴

聽新聞
0:00 / 0:00

影／出國前不忘為公托動土 盧秀燕強調：任內5處增至60處

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市長盧秀燕（右三）預計11日出訪美國，上午特別在出國記者會前，前往西區康樂街替「西區綜合社會福利館」動土。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右三）預計11日出訪美國，上午特別在出國記者會前，前往西區康樂街替「西區綜合社會福利館」動土。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕今天說，她上任前台中市29個行政區只有5個公共托育中心（公托），因此她列為就任後的重要施政，到今年已完成48個；卸任前會蓋到60處，讓每區都有公托，也讓公托在她任內完成12倍增。

盧秀燕預計11日出訪美國，上午特別在出國記者會前，前往西區康樂街替「西區綜合社會福利館」動土，並做以上表示。她說，西區是文教區，但以往1個公托都沒有，但除了今天動土的西區綜合社會福利館，原本的聯勤招待所8月也將興建完成1個公托。前市長胡志強任內請她交涉，她順利把地向軍方要回來。

西區綜合社會福利館是地上四層樓建築，一、二樓設置公托，預計收托64名0至2歲嬰幼兒，三、四樓設置身障小作所和日照中心，服務35名身心障礙者。總經費8628萬元，預計明年下半年完成。

盧秀燕說，身為六都唯一女市長，她特別理解年輕家庭要兼顧工作與育兒的壓力，同時也為了減輕身心障礙者家庭的照顧負擔，所以選在市中心精華地段規畫整合式社會福利服務空間，讓孩子和身障朋友能就近獲得完善的照顧。

立委楊瓊瓔、台中市議員江肇國、張彥彤等人上午都參加動土典禮，儀式結束後盧秀燕臨要上車趕往市府舉行出國前記者會時，分別有95歲蔡婦和張男攔下她陳情，盧秀燕也特別停下腳步聆聽。蔡姓老婦希望盧市長替她找回一塊有意義的匾。張男則說爸爸和奶奶都因病氣切住院，他又「因案易服勞役中」實在無力照料。盧分別交待西區公所和社會局人員加以了解處理，成了今天活動中的插曲。

台中市長盧秀燕預計11日出訪美國，上午特別在出國記者會前，前往西區康樂街替「西區綜合社會福利館」動土。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕預計11日出訪美國，上午特別在出國記者會前，前往西區康樂街替「西區綜合社會福利館」動土。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕（左四）預計11日出訪美國，上午特別在出國記者會前，前往西區康樂街替「西區綜合社會福利館」動土。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（左四）預計11日出訪美國，上午特別在出國記者會前，前往西區康樂街替「西區綜合社會福利館」動土。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕（右）預計11日出訪美國，上午特別在出國記者會前，前往西區康樂街替「西區綜合社會福利館」動土。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右）預計11日出訪美國，上午特別在出國記者會前，前往西區康樂街替「西區綜合社會福利館」動土。記者黃寅／攝影

盧秀燕 江肇國 楊瓊瓔 胡志強

延伸閱讀

與鄭麗文路線不同？盧秀燕先訪美：大家意見多元、但可以溝通

訪美挨批師出無名 盧秀燕：每位國民都應為自己國家盡一分心力

影／盧秀燕訪美前宣布三大任務：一定把握機會為台灣發聲爭取權益

盧秀燕訪美「不只為軍購？」 近盧人士揭此行背後暗藏訊號

相關新聞

影／出國前不忘為公托動土 盧秀燕強調：任內5處增至60處

台中市長盧秀燕今天說，她上任前台中市29個行政區只有5個公共托育中心（公托），因此她列為就任後的重要施政，到今年已完成48個；卸任前會蓋到60處，讓每區都有公托，也讓公托在她任內完成12倍增。

彰化第一個法人化民間長照機構 今全素春酒呼應聯合國永續理念

彰化縣第一個法人化的民間長照機構義德發長照集團，今舉辦全素春酒呼應聯合國永續理念，450多名員工到場，另有留守機構約150名員工觀看線上直播，享用豐盛素食和等待中大獎，場面熱鬧滾滾。

美到哭！杉林溪夢幻景點 粉嫩櫻花盛綻宛如置身日本

南投杉林溪森林生態園區種植上千株櫻花，密集成林，隨時序由冬入春，椿寒櫻、霧社櫻等持續綻放，群櫻如炸裂般在樹梢鮮豔盛放，整個山頭被粉色占據，夢幻場景宛如置身日本，花期預計至3月中旬，想追櫻建議把握最後的高峰期遊賞。

侯家軍出征！侯友宜、陳柏翰掛同框看板 主打傳承新力量

新北市府前副發言人陳柏翰年初宣布投入永和區議員選戰，今天掛出與新北市長侯友宜合體看板，陳柏翰表示，他將接棒侯市長「好好做代誌」精神，為永和居民打拚。

雲林9月起營養午餐免費 地方憂財力影響菜色…縣府：每餐補助約60元

全國多縣市9月起推動國中小學營養午餐免費政策，雲林縣也名列其中。外界憂心各縣市財力差距，恐影響午餐品質；部分學校更坦言擔心未來菜色縮水，縣長張麗善強調，中央喊卡的3章1Q國產可溯源食材補助，將自籌財源接續辦理，並規畫平均每餐補助約60元，不分城鄉、統一標準，確保學生吃得營養、健康且安心。

傳承臺灣工藝之父精神 工藝中心70週年「工藝遶境」盛大啟航

國立臺灣工藝研究發展中心（以下稱工藝中心）於本月份盛大啟動「工藝遶境」，慶祝成立70週年。「工藝遶境」從工藝中心總部所在地南投出發，依序至臺北、彰化、臺東、臺南、新竹等六個地點，透過重新爬梳工藝中心7

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。